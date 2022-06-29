موعد مباراة الأهلي ضد بتروجت.. والقنوات الناقلة
الأربعاء، 29 يونيو 2022 - 23:44
كتب : FilGoal
يستعد الأهلي لمواجهة بتروجت في نصف نهائي النسخة الماضية من كأس مصر.
وتغلب الأهلي على بيراميدز في ربع النهائي بهدفين مقابل هدف واحد لكأس مصر موسم 2020 - 2021.
بينما آخر مواجهات الأهلي كانت مباراته ضد سموحة في الجولة 23 من الدوري وانتهت بفوز الموج الأزرق بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
ويتواجد الأهلي في المركز الثالث بالدوري برصيد 44 نقطة من 20 مباراة ولديه ثلاث مواجهات مؤجلة.
موعد المباراة والقنوات الناقلة
تقام المباراة يوم السبت 2 يوليو المقبل.
ويلعب اللقاء على استاد الأهلي we السلام.
ويبدأ اللقاء في التاسعة والنصف مساء.
وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 1.
وينتظر الزمالك الفائز من تلك المواجهة ليلعب أمامه في نهائي البطولة.
ويقام النهائي يوم 21 من شهر يوليو المقبل.
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