موعد مباراة الأهلي ضد بتروجت.. والقنوات الناقلة

الأربعاء، 29 يونيو 2022 - 23:44

كتب : FilGoal

احتفال فريق الأهلي بالهدف أمام بيراميدز

يستعد الأهلي لمواجهة بتروجت في نصف نهائي النسخة الماضية من كأس مصر.

وتغلب الأهلي على بيراميدز في ربع النهائي بهدفين مقابل هدف واحد لكأس مصر موسم 2020 - 2021.

بينما آخر مواجهات الأهلي كانت مباراته ضد سموحة في الجولة 23 من الدوري وانتهت بفوز الموج الأزرق بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

أخبار متعلقة
تشكيل الأهلي – عودة معلول.. وصلاح محسن أساسي أمام سموحة تشكيل سموحة - الوادي أساسي أمام الأهلي.. والخواجة يعوض غياب أوجولا خبر في الجول - بعد وصوله.. اجتماع بين سواريس والخطيب وموعد بداية عمله مع الأهلي تعرف على مساعدي سواريس الأربعة المنتظرين في الأهلي

ويتواجد الأهلي في المركز الثالث بالدوري برصيد 44 نقطة من 20 مباراة ولديه ثلاث مواجهات مؤجلة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم السبت 2 يوليو المقبل.

ويلعب اللقاء على استاد الأهلي we السلام.

ويبدأ اللقاء في التاسعة والنصف مساء.

وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 1.

وينتظر الزمالك الفائز من تلك المواجهة ليلعب أمامه في نهائي البطولة.

ويقام النهائي يوم 21 من شهر يوليو المقبل.

كأس مصر موعد المباراة الأهلي بتروجت
نرشح لكم
مدرب سموحة: توقعنا عدم مشاركتنا إفريقيا.. وهكذا انتصرنا على الأهلي بسيوني: تمنيت استمرار قمصان.. ولولا غياب التوفيق لسجلنا مزيدا من الأهداف مروان حمدي: أبعدت نفسي عن الانتقادات وأعلم أن أمامي الكثير.. سأعود لـ الزمالك الوادي: ليس لدي انتماء لفريق محدد في مصر ولم أتحدث لأي ناد.. وأعلم صعوبة الانضمام للمنتخب وكيل باولو سوزا يوضح حقيقة "تسبب كيروش في عدم تدريبه لمنتخب مصر" اتحاد الكرة يعلن موعد تقديم كلاتنبرج رئيسا لتطوير الحكام رغم حضور مدربي الفريقين.. إلغاء المؤتمر الصحفي للقاء سموحة والأهلي بعد ثنائية مروان حمدي.. تعرف على جدول ترتيب هدافي الدوري
أخر الأخبار
مدرب سموحة: توقعنا عدم مشاركتنا إفريقيا.. وهكذا انتصرنا على الأهلي 14 دقيقة | الكرة المصرية
بسيوني: تمنيت استمرار قمصان.. ولولا غياب التوفيق لسجلنا مزيدا من الأهداف 14 دقيقة | الكرة المصرية
مروان حمدي: أبعدت نفسي عن الانتقادات وأعلم أن أمامي الكثير.. سأعود لـ الزمالك 25 دقيقة | الكرة المصرية
الوادي: ليس لدي انتماء لفريق محدد في مصر ولم أتحدث لأي ناد.. وأعلم صعوبة الانضمام للمنتخب 29 دقيقة | الكرة المصرية
وكيل باولو سوزا يوضح حقيقة "تسبب كيروش في عدم تدريبه لمنتخب مصر" 30 دقيقة | منتخب مصر
اتحاد الكرة يعلن موعد تقديم كلاتنبرج رئيسا لتطوير الحكام 34 دقيقة | الكرة المصرية
كوريري ديلو سبورت: الخليفي وراء انحساب روما المفاجئ من مواجهة برشلونة في جوان جامبر 48 دقيقة | الكرة الأوروبية
رغم حضور مدربي الفريقين.. إلغاء المؤتمر الصحفي للقاء سموحة والأهلي 48 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مفاجأة كبرى.. من يمثل مصر إفريقيا للموسم المقبل حسب لائحة الدوري 2 قرعة كأس مصر – الزمالك ضد الإسماعيلي وطريق ناري للأبيض.. والأهلي أمام المقاصة 3 مدرب الأهلي - من الاستحواذ والضغط إلى الدفاع السداسي.. كيف يلعب ريكاردو سواريس 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: "اسم مبهر" طلب 200 مليون جنيه.. وهذا سبب ابتعاد فيتوريا