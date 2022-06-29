تشكيل الأهلي – عودة معلول.. وصلاح محسن أساسي أمام سموحة
الأربعاء، 29 يونيو 2022 - 20:39
كتب : حسام نور الدين
أعلن سامي قمصان المدير الفني المؤقت للأهلي تشكيل فريقه لملاقاة سموحة مساء اليوم الأربعاء.
ويحل الأهلي ضيفا على سموحة في استاد الإسكندرية لملاقاته ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري.
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:
في حراسة المرمى: محمد الشناوي
في الدفاع: علي معلول- ياسر إبراهيم- رامي ربيعة- محمد هاني
في الوسط: أليو ديانج- أحمد نبيل "كوكا"- محمد مجدي "أفشة"
في الهجوم: صلاح محسن- محمد شريف- طاهر محمد طاهر
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من حمدي فتحي وحسام حسن ووليد سليمان وأيمن أشرف وحسين الشحات وعلي لطفي ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد وزياد طارق.
ويحتل الأهلي المركز الثالث في الدوري بـ44 نقطة بعدما خاض 19 مباراة فقط.
فيما يأتي سموحة خامسا بـ36 نقطة بعدما خاض كل مبارياته الـ22.
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