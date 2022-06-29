طبيب الإسماعيلي لـ في الجول: باهر المحمدي تعرض لارتجاج في المخ.. وموعد عودته للمران

الأربعاء، 29 يونيو 2022 - 01:13

كتب : حامد وجدي

الإسماعيلي - الزمالك - باهر المحمدي

كشف مجدي الباز طبيب الإسماعيلي عن تشخيص إصابة باهر المحمدي لاعب الفريق التي تعرض لها في مباراة غزل المحلة.

باهر المحمدي

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

وتحدث طبيب الدراويش لـFilGoal.com قائلا: "باهر المحمدي تعرض لارتجاج في المخ ولكن حالته مطمئنة".

وأتم "سيبقى تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة أو 48 ساعة على الأكثر ثم يشارك في المران بشكل طبيعي".

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وشهدت مباراة الإسماعيلي والمحلة التي انتهت بالتعادل السلبي يوم الثلاثاء في الجولة 23 من الدوري سقوط مفاجئ لباهر وتدخل الإسعاف لنقله سريعا للمستشفى.

وتحدثت نانسي القاضي عضوة مجلس إدارة الإسماعيلي في وقت سابق لـFilGoal.com "باهر المحمدي خرج من المستشفى وحالته مطمئنة، شعر بدوار ولكنه حاليا بخير".

وأتمت تصريحاته المقتضبة "طبيب الإسماعيلي فضل منح باهر المحمدي راحة لـ 48 ساعة ليكون تحت الملاحظة".

وخاض باهر مع الدراويش خلال الموسم الجاري 17 مباراة في الدوري سجل خلالهم ثلاثة أهداف ولم يصنع.

ووصل المحلة إلى النقطة 26 في المركز الـ13 بجدول ترتيب الدوري، ورفع الإسماعيلي رصيده إلى النقطة 20 في المركز الـ16 ويظل في منطقة الهبوط.

باهر المحمدي الإسماعيلي غزل المحلة الدوري المصري
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