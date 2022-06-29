نهاية الصيام التهديفي في أبرز أرقام مواجهة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا

الأربعاء، 29 يونيو 2022 - 00:50

كتب : FilGoal

هدف زيزو لاعب الزمالك في سيراميكا كليوباترا

تغلب الزمالك على سيراميكا كليوباترا بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن مباريات الجولة 23 من مسابقة الدوري.

ورفع الزمالك رصيده إلى 51 نقطة من 23 مباراة.

أبرز أرقام المباراة من هنا

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