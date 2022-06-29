نهاية الصيام التهديفي في أبرز أرقام مواجهة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا
الأربعاء، 29 يونيو 2022 - 00:50
كتب : FilGoal
تغلب الزمالك على سيراميكا كليوباترا بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن مباريات الجولة 23 من مسابقة الدوري.
ورفع الزمالك رصيده إلى 51 نقطة من 23 مباراة.
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