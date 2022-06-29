نهاية الصيام التهديفي في أبرز أرقام مواجهة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا

طبيب الإسماعيلي لـ في الجول: باهر المحمدي تعرض لارتجاج في المخ.. وموعد عودته للمران

أمير مرتضى لـ في الجول: طارق حامد وأبو جبل لن يستمرا مع الزمالك ولو مجانا

أمير مرتضى: مباراة سيراميكا ليست الأخيرة لـ بنشرقي.. وسنحقق مع طارق وأبو جبل

خبر في الجول – خطاب من ويجان لـ إنبي بشأن محمود جاد

مؤتمر فيريرا: نعاني من ضغط المباريات ويجب أن يكون هناك تنظيم.. وسبب استبدال عاشور

بنشرقي: مستمر لفترة مع الزمالك.. مباراة سيراميكا ليست الأخيرة لي

خبر في الجول – أشعة لـ سيف جعفر بعد إصابته ضد سيراميكا كليوباترا

مؤتمر سامي: الحكم لم يحتسب لنا ركلة جزاء أمام الزمالك