انتهت الدوري المصري - الزمالك (3) (2) سيراميكا.. نهاية مثيرة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الجولة 23 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد القاهرة في تمام التاسعة والنصف مساءً.

ويتصدر الزمالك ترتيب برصيد 48 نقطة من 22 مباراة.

فيما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الحادي عشر برصيد 26 نقطة من 22.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 88: جووول سيف تقا يسجل هدف برأسية يسجل هدف تقليص الفارق بعد عرضية صالح جمعة

ق 84: شادي حسين ينفرد ويهدر برعونة شديدة

ق76: انفراد من شادي حسين وتسديدته ترتطم بالعارضة

ق 69: مشاركة أوناجم وسيف جعفر بدلا من روقا ونيمار

ق 65: جووول تقليص الفارق من شادي حسين، يراوغ ويسدد بعد مراوغة الدفاع

ق 64: حسام عبد المجيد ينقذ الكرة من على خط المرمى.

ق 60: خروج سيف الدين الجزيري ومشاركة شيكابالا

ق 57: جووول ثااالث.. عرضية أرضية من بنشرقي وتسديدة أرضية من زيزو تسكن الشباك.

ق 48: صالح جمعة يمرر بينية رائعة وتسديدة من فوق الحارس من محمد إبراهيم ومحمد طارق يشتت من على الخط

ق 46: عرضية متقنة ورأسية من محمد إبراهيم تمر بجوار القائم

ق 46: مشاركة صالح جمعة ومصعب البطاط من علاء عطا وباسم مرسي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 43: تسديدة من إمام عاشور تمر بجوار القائم دون خطورة.

ق 39: جووول ثااان.. تسديدة من إمام ومتابعة من الجزيري في الشباك

ق 37: عرضية من ميسي وتسديدة من أحمد محسن تمر أعلى العارضة.

ق 33: ميسي يراوغ مدافعي الزمالك ويسدد كرة من داخل المنطقة تمر أعلى العارضة.

ق 27: جوووول أووول تسديدة من إمام عاشور ترتطم بالدفاع وتسكن الشباك.

ق 24: لعبة ثنائية بين مصطفى ميسي وباسم مرسي وتسديدة من الأخير تأتي سهلة في يد الحارس

ق 18: الحكم يرفض احتساب ركلة جزاء لسيراميكا

ق 16: الحكم يعود لمطالعة تقنية الفيديو.

ق 15: عرضية من باسم مرسي وتسديدة من شادي حسين تمر بجوار القائم.

ق 6: عرضية من أحمد سيد زيزو وتسديدة من إمام عاشور على الطائر يتصدى لها عامر عامر بأطراف أصابعه

بداية اللقاء