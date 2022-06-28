التشكيل - أحمد علي يقود المقاولون.. وبامبو خارج قائمة البنك الأهلي

يعتمد محمد عودة المدير الفني لنادي المقاولون العرب على أحمد علي في قيادة هجوم فريقه خلال مواجهة البنك الأهلي.

فيما يعول خالد جلال المدير الفني لنادي البنك الأهلي على محمد هلال في مواجهة ذئاب الجبل.

ويلعب المقاولون العرب ضد البنك الأهلي على ملعب عثمان أحمد عثمان ضمن الجولة 23 من مسابقة الدوري.

ويجلس الكولومبي لويس إدوار هينستروزا على مقاعد بدلاء المقاولون العرب، بينما يخسر البنك الأهلي خدمات كريم بامبو.

وجاء تشكيل البنك الأهلي لمواجهة المقاولون كالتالي:

حراسة المرمى: محمود الزنفلي

خط الدفاع: اسحاق يعقوبو _ محمد دبش _ أمير مدحت _ أسامة إبراهيم.

الوسط: محمد فتحي _ محمد هلال _ أحمد سعيد _ محمد بسيوني.

الهجوم: فادي فريد _ ناصر منسي.

وجاء تشكيل المقاولون العرب لمواجهة البنك الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: حسن شاهين.

خط الدفاع: باسم علي _ محمود عزت _ محمد سمير _ أمير عابد.

الوسط: محمود عبدالعزيز _ أحمد عفيفي _ كريم مصطفى _ أحمد الشيمي.

الهجوم: ممادو نياس _ أحمد علي.

المقاولون العرب تعادل سلبيا مع الإسماعيلي في آخر مبارياته فيما تعرض البنك الأهلي للهزيمة بهدفين مقابل هدف على يد الزمالك.

ويحتل نادي المقاولون العرب المركز الـ16 في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة فيما يتواجد البنك الأهلي في المركز السابع برصيد 30 نقطة.