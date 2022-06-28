كرة يد - انتهت دورة ألعاب المتوسط.. مصر (35)-(28) صربيا.. الانتصار الثاني
الثلاثاء، 28 يونيو 2022 - 14:52
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة مصر وصربيا في ثاني جولات دور مجموعات دورة ألعاب البحر المتوسط.
منتخب مصر حقق الفوز على إيطاليا في الجولة الأولى بنتيجة 38-35.
نهاية المباراة بفوز منتخب مصر بنتيجة 35-28.
ق26. أربع دقائق على نهاية المباراة.. النتيجة الحالية مصر (31)-(26) صربيا
الفارق يتسع لمنتخب مصر.. النتيجة الحالية مصر(24)-(18) صربيا
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول.. مصر (16)-(12) صربيا
ق21. منتخب مصر يتقدم للمرة الأولى في المباراة.. النتيجة الحالة مصر (11)-(10) صربيا
ق19. منتخب مصر يعود في المباراة.. النتيجة الحالية مصر (9)-(9) صربيا
ق16. تأخر مصري مستمر.. النتيجة الحالية مصر (7)-(9) صربيا
ق4. تقدم صربيا مع بداية المباراة النتيجة الحالية.. مصر (1)-(3) صربيا
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل