بعد زلزال جدة.. الأهلي ينضم إلى 7 أندية تاريخية هبطت هذا الموسم
الإثنين، 27 يونيو 2022 - 22:10
كتب : FilGoal
ولأول مرة في تاريخه، هبط أهلي جدة إلى دوري الدرجة الثانية في الدوري السعودي.
وينضم أهلي جدة إلى 7 أندية تاريخية هبطت إلى الدرجات الدنيا هذا الموسم.
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