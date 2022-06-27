بعد زلزال جدة.. الأهلي ينضم إلى 7 أندية تاريخية هبطت هذا الموسم

الإثنين، 27 يونيو 2022 - 22:10

كتب : FilGoal

أهلي جدة - الدوري السعودي

ولأول مرة في تاريخه، هبط أهلي جدة إلى دوري الدرجة الثانية في الدوري السعودي.

وينضم أهلي جدة إلى 7 أندية تاريخية هبطت إلى الدرجات الدنيا هذا الموسم.

تعرف عليهم من هنا.

أهلي جدة سانت إيتيان بوردو
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