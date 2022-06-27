بعد زلزال جدة.. الأهلي ينضم إلى 7 أندية تاريخية هبطت هذا الموسم

ولأول مرة في تاريخه، هبط أهلي جدة إلى دوري الدرجة الثانية في الدوري السعودي.

وينضم أهلي جدة إلى 7 أندية تاريخية هبطت إلى الدرجات الدنيا هذا الموسم.

تعرف عليهم من هنا.