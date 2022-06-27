انتهت في الدوري - فيوتشر (0)-(1) طلائع الجيش.. فوز جديد للعشري
الإثنين، 27 يونيو 2022 - 21:18
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة فيوتشر وطلائع الجيش في الجولة الـ 23 من الدوري المصري الممتاز.
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نهاية المباراة بفوز طلائع الجيش بهدف دون رد
ق 73: مصطفى البدري يطالب بركلة جزاء والحكم بعد العودة للفيديو يقرر عدم احتساب شيء
ق 46: جوووول الهدف الأول للطائع الجيش من غنام محمد
انطلاق المباراة
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