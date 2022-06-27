انتهت في الدوري - فيوتشر (0)-(1) طلائع الجيش.. فوز جديد للعشري

الإثنين، 27 يونيو 2022 - 21:18

كتب : FilGoal

فيوتشر - سعد سمير - أحمد رفعت

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة فيوتشر وطلائع الجيش في الجولة الـ 23 من الدوري المصري الممتاز.

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نهاية المباراة بفوز طلائع الجيش بهدف دون رد

ق 73: مصطفى البدري يطالب بركلة جزاء والحكم بعد العودة للفيديو يقرر عدم احتساب شيء

ق 46: جوووول الهدف الأول للطائع الجيش من غنام محمد

انطلاق المباراة

فيوتشر طلائع الجيش الدوري المصري الممتاز
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