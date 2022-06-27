انتهت- ليلة الحسم.. الهلال (2) - (1) الفيصلي.. الاتحاد (0) - (0) الباطن..الزعيم بطلا للدوري

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراتي الهلال ضد الفيصلي والاتحاد ضد الباطن في ليلة حسم الدوري السعودي.

ويحتل الاتحاد المركز الثاني بفارق المواجهات المباشرة عن الهلال، ولكل منهما 64 نقطة.

يمكنك متابعة مباراة الهلال ضد الفيصلي من هنا

يمكنكك متابعة مباراة الاتحاد ضد الباطن من هنا

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الهلال ضد الفيصلي

ق90: فررررصة مؤكدة تضيع من الفبصلي في الوقت القاتل

ق70: كلايسون فييرا النتيجة للفيصلي بعد عرضية خالد كعبي في الدقيقة 70.

ق64: إيجالو يسجل الثاني للهلال بعد عرضية من ميشيل

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق8: جووول أول للهلال عن طريق أوديون إيجالو

ق5: رأسية أولى من جوليو تافاريس لاعب الفيصلي فوق العارضة

بداية المباراة

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الاتحاد ضد الباطن

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق38: عمر هوساوي وحجازي ينقذان هدفا مؤكدا للباطن من على خط المرمى مرتين في هجمة واحدة

ق28: الحكم يعود لتقنية الفيديو مجددا ولا يحتسب ضربة جزاء ولكن هذه المرة للاتحاد

ق8: الحكم يعود لتقنية الفيديو لمراجعة ضربة جزاء للباطن ولا يحتسب شيء في النهاية

بداية المباراة