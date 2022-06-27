انتهت في الدوري - فاركو (0)-(1) الاتحاد.. الجونة (2)-(3) إيسترن
الإثنين، 27 يونيو 2022 - 18:44
كتب : FilGoal
تغطية حية لمباراتي فاركو والاتحاد السكندري والجونة وإيسترن كومباني ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري المصري.
لمتابعة مباراة فاركو والاتحاد السكندري لحظة بلحظة من هنا.
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انتهت المباراة بفوز الاتحاد السكندي بهدف مقابل لا شيء
د 45+3: هدف لصالح الاتحاد عن طريق سعيدو سمبوري
د 45: ركلة جزاء للاتحاد السكندري
بداية المباراة
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لمتابعة مباراة الجونة وإيسترن كومباني لحظة بلحظة
انتهت المباراة بفوز إيسترن كومباني بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
د 90: الهدف الثالث لإيسترن كومباني عن طريق أحمد تمساح.
د 61 خالد قمر يسجل هدف التعادل لإيسترن كومباني.
د 60: ركلة جزااء لـ الجونة.
من هنابداية الشوط الثاني
د 50: أحمد متعب يسجل هدف التقدم لإيسترن كومباني.
د 49: ركلة جزاء لإيسترن كومباني.
د 34: التعااااادل عن طريق مودي ناصر بعد عرضية استقبلها وسددها بقوة في الشباك.
د 33: جووووول أول للجونة عن طريق محمود الشبرواي.
د 30: فرضة خطيرة للجونة. بينية من جانب أحمد تمساح يستلمها أحمد متعب وتمر بمحازاة القائم.
د 28: هدف ملغي لصالح الجونة عن طريق خالد قمر.
د 10: خروج فراس بن عيفية للإصابة ودخول أحمد تمساح.
بداية المباراة