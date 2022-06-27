اختبر معلوماتك - هل تعرف ليونيل ميسي جيدا؟
الإثنين، 27 يونيو 2022 - 14:40
كتب : محمود صلاح
الكل يعرف ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة والأرجنتين ونجم باريس سان جيرمان حاليا.
ليونيل ميسي
النادي : باريس سان جيرمان
ولكن إلى أي مدى تعرف ميسي جيدا؟
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