انتهت في الدوري - مصر للمقاصة (0)-(2) المصري.. الانتصار الثالث على التوالي
الأحد، 26 يونيو 2022 - 18:55
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مصر للمقاصة ضد المصري على ملعب برج العرب في الجولة الـ 23 من الدوري المصري الممتاز.
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انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق28. جوووول ثان للمصري عن طريق إلياس الجلاصي من ركلة جزاء
ق26. ركلة جزاء للمصري بعد تعرض جريندو لعركلة من الحارس محمد مجدي
ق11. جووووول أول للمصري عن طريق جريندو بعد عرضية من كريم العراقي داخل منطقة الجزاء ليسجلها جريندو في الشباك من لمسة واحدة.
ق5. عمرو مرعي ينفرد بالمرمى ولكن يسدد ومحمد مجدي يتصدى.
ق2. ركلة حرة مباشرة ينفذها إلياس الجلاصي بشكل رائع ولكن محمد مجدي يتصدى.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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