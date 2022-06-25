جميع وديات فرق أوروبا الكبرى استعدادا للموسم الجديد

السبت، 25 يونيو 2022 - 14:51

كتب : FilGoal

ليفربول - ريال مدريد - كارفاخال - لويس دياز

أيام قليلة تفصلنا عن بداية فترة إعداد الفرق الأوروبية استعدادا لبداية الموسم الجديد.

وجمع لكم FilGoal.com جميع المباريات الودية للفرق الكبرى في أوروبا خلال فترة الإعداد.

طالع جميع المباريات من هنا

أخبار متعلقة
ماركا: ماريانو دياز يقرر الرحيل عن ريال مدريد قرعة كأس مصر – الزمالك ضد الإسماعيلي وطريق ناري للأبيض.. والأهلي أمام المقاصة مونت كارلو: الجزائري بلايلي مستمر في بريست الموسم المقبل الرياضية السعودية: فيتوريا يرفض 4 ملايين يورو من النصر ويطلب الشرط الجزائي كاملا
فترة الإعداد الموسم الجديد في أوروبا
نرشح لكم
ذا أثليتك: لوس أنجلوس جالاكسي أتم اتفاقه مع جاريث بيل دي ماريا: يوفنتوس مهتم بضمي.. وهذا وقت العائلة سبورت: يوفنتوس قد يعوض رحيل دي ليخت بالتعاقد مع لونجليه سبورت: الاتفاق اقترب جدا.. تفاصيل مفاوضات يونايتد وبرشلونة لانتقال دي يونج رئيس يويفا: سوبر ليج قد مات.. ورد قوي على جوارديولا وكلوب أثليتك: أرسنال يشعر بالاقتراب أكثر.. خطوة جديدة من أجل ضم رافينيا ماركا: ماريانو دياز يقرر الرحيل عن ريال مدريد مونت كارلو: الجزائري بلايلي مستمر في بريست الموسم المقبل
أخر الأخبار
خبر في الجول - الأهلي يشكل لجنة لحصر خسائر نهائي أبطال إفريقيا 16 دقيقة | الكرة المصرية
كيروش لـ في الجول: العودة لتدريب مصر؟ ربما في المستقبل مع أشخاص محترفين 19 دقيقة | منتخب مصر
ذا أثليتك: لوس أنجلوس جالاكسي أتم اتفاقه مع جاريث بيل 23 دقيقة | الكرة الأوروبية
عامر حسين يشرح لـ في الجول لماذا تم إبعاد الأهلي عن الزمالك في قرعة كأس مصر 30 دقيقة | الكرة المصرية
دي ماريا: يوفنتوس مهتم بضمي.. وهذا وقت العائلة 49 دقيقة | الكرة الأوروبية
الإسماعيلي يعلن انسحابه من كأس مصر بسبب "القرعة الموجهة" 51 دقيقة | الكرة المصرية
سبورت: يوفنتوس قد يعوض رحيل دي ليخت بالتعاقد مع لونجليه ساعة | ميركاتو
سبورت: الاتفاق اقترب جدا.. تفاصيل مفاوضات يونايتد وبرشلونة لانتقال دي يونج ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مفاجأة كبرى.. من يمثل مصر إفريقيا للموسم المقبل حسب لائحة الدوري 2 بجانب محمود علاء.. في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الزمالك أمام الأهلي 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: "اسم مبهر" طلب 200 مليون جنيه.. وهذا سبب ابتعاد فيتوريا 4 موسيماني: رحيلي عن الأهلي كان صادما.. وهذه رسالتي لمدربه القادم