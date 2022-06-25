جميع وديات فرق أوروبا الكبرى استعدادا للموسم الجديد

ذا أثليتك: لوس أنجلوس جالاكسي أتم اتفاقه مع جاريث بيل

سبورت: يوفنتوس قد يعوض رحيل دي ليخت بالتعاقد مع لونجليه

رئيس يويفا: سوبر ليج قد مات.. ورد قوي على جوارديولا وكلوب

أثليتك: أرسنال يشعر بالاقتراب أكثر.. خطوة جديدة من أجل ضم رافينيا

ماركا: ماريانو دياز يقرر الرحيل عن ريال مدريد

مونت كارلو: الجزائري بلايلي مستمر في بريست الموسم المقبل