ماركا: ماريانو دياز يقرر الرحيل عن ريال مدريد

السبت، 25 يونيو 2022 - 14:15

كتب : FilGoal

ماريانو دياز - ريال مدريد

ينوي ماريانو دياز مهاجم ريال مدريد مغادرة النادي الملكي هذا الصيف بحثا عن فرصة للمشاركة بشكل منتظم بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.

ماريانو دياز

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وينتهي تعاقد دياز مع ريال مدريد بنهاية الموسم المقبل إلا أنه يرغب في خوض تحدي جديد.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن دياز أبلغ إدارة ريال مدريد بنيته في الرحيل عن صفوق الفريق بداية من الموسم المقبل.

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وأضافت أن اللاعب الذي رفض الرحيل عن ريال مدريد الموسم الماضي اقتنع بضرورة البحث عن فرصة المشاركة بشكل أكبر مع فريق جديد.

دياز عاد إلى ريال مدريد قادما من ليون الفرنسي مقابل 21 مليون يورو ليقضي 4 مواسم بقميص الفريق الملكي.

صاحب الـ28 عاما شارك مع ريال مدريد خلال الأربع سنوات الماضية في 59 مباراة وسجل 7 أهداف.

دياز شارك خلال الموسم الحالي في 11 مباراة فقط وسجل هدف وحيد وصنع آخر.

ماريانو دياز ريال مدريد
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