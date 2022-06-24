بعد 22 جولة.. تفاصيل 101 ركلة جزاء في الدوري المصري

الجمعة، 24 يونيو 2022 - 00:47

كتب : محمود حمدي

أفشة يسجل ويحتفل بهدفه من ركلة جزاء مع الأهلي أمام غزل المحلة

أسدل الستار على 22 جولة من منافسات الموسم الحالي للدوري المصري الممتاز.

195 مباراة شهدت احتساب 101 ركلة جزاء بمعدل 1.9 ركلة في المباراة الواحدة.

على غير المتوقع الأهلي والزمالك لم يتواجد الأهلي والزمالك في الصدارة بعد مرور 22 جولة.

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لمعرفة تفاصيل 101 ركلة جزاء في الدوري المصري

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الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 48 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز فيما يتواجد الأهلي في المركز الثالث برصيد 44 نقطة ولكنه لعب 3 مباريات أقل.

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