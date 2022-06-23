أهلي جدة في خطر.. 6 أندية تاريخية هبطت في موسم 2021-2022

الخميس، 23 يونيو 2022 - 23:48

كتب : FilGoal

الأهلي السعودي

خسر أهلي جدة أمام الرائد 3-1 في الجولة قبل الأخيرة من الدوري السعودي، ليحتل المركز الرابع عشر المؤدي للهبوط.

وبات الأهلي السعودي مهددا بالانضمام إلى قائمة الفرق التاريخية التي هبطت في موسم 2021-2022.

للتعرف على القائمة من هنا

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان أهلي جدة الأهلي السعودي
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