نهاية الدوري السعودي - الاتحاد (3)_ (1) الاتفاق.. الفتح (0) _ (3) الهلال.. الإثارة مستمرة

يستضيف الاتفاق منافسه اتحاد جدة على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام في مواجهة مرتقبة بالجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل اتحاد جدة صدارة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 61 نقطة فيما يتواجد الاتفاق بالمركز الـ12 برصيد 31 نقطة.

ق87 عبدالرزاق حمد الله يسجل الهدف الثالث لنادي الاتحاد بعدما راوغ مدافعي الاتفاق وسدد بقوة.

ق66 رومارينيو يسجل الهدف الثاني لنادي الاتحاد بعد تمريرة عبدالرحمن العبود

ق65 رومارينيو يسجل هدف التعادل من ركلة جزاء سددها بقوة في شباك الاتفاق

ق62 أحمد حجازي مدافع نادي الاتحاد يحصل على البطاقة الصفراء

ق55 أمين يوسن يسجل الهدف الأول لنادي الاتفاق بعد مراوغة رائعة لمدافعي الاتحاد

ق 53 مارسيلو جروهي ينقذ فرصة هدف مؤكد بعد تسديدة أمين يونس مهاجم الاتفاق.

ق52 تسديدة قوية من عبدالرحمن العبود تمر أعلى مرمى رايس مبولحي

ق50 ضربة حرة خطيرة ينفذها برونو هنريكي لاعب الاتحاد وينقذها دفاع الاتفاق.

انطلاق الشوط الثاني

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ق45 رايس مبولحي ينقذ فرصة جديدة بعد تسديدة عبدالرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد

ق 36 روبن كوايسون مهاجم الاتفاق يهدر فرصة هدف مؤكد ثم يمرر كرة خطيرة لمحمد الكويكبي يسددها خارج المرمى.

ق27 تسديدة قوية من أحمد حجازي يبعدها دفاع الاتفاق في اللحظات الأخيرة.

ق 23 رومارينيو يهدر فرصة هدف مؤكد بعد مراوغة لاعبي الاتفاق لكن رايس مبولحي ينقذ الموقف ويحولها لركلة ركنية

ق18 ضغط متواصل من لاعب الاتحاد ودفاع الاتفاق يتألق

ق 8 عرضية خطيرة من مهند الشنقيطي يتصدى لها رايس مبولحي.

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ق7 هجمة منظمة لنادي الاتفاق يقودها نعيم السليتي لكن تسديدته تمر بجوار المرمى.

ق3 تسديدة قوية من عبدالعزيز البيشي لاعب نادي الاتحاد ينقذها رايس مبولحي حارس مرمى الاتفاق

انطلاق المباراة

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ويواجه الهلال منافسه الفتح على ملعب مدينة الإحساء ضمن الجولة 29 قبل الأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين.

ويحتل الهلال صدارة ترتيب الدوري مناصفة مع اتحاد جدة بواقع 61 نقطة فيما يتواجد الفتح في المركز السادس برصيد 35 نقطة.

ق88 أهدر عبد الله الحمدان ركلة جزاء لصالح الهلال بعدما سددها على يمين حارس مرمى الفتح الذي تصدى للكرة.

ق 83 سجل موسى ماريجا الهدف الثالث بعد ت مريرة رائعة من سعود عبد الحميد و سدد كرة قوية رائعة من يمين منطقة الجزاء سكنت الشباك.

ق75 أهدر موسى ماريجا انفراد تام بعدما سدد كرة يسارية من داخل منطقة الجزاء تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

ق50 هجوم لصالح الهلال وتمريرة من دلجادو إلى ايغالو الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى الفتح.

انطلاق الشوط الثاني

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ق45 لاعب الهلال الكولومبي جوستافو كويلار يحصل على البطاقة الصفراء الثانية ليكمل الهلال المباراة بعشرة لاعبين

ق39 سالم الدوسري يضيف الهدف الثاني لنادي الهلال في شباك الفتح

ق 29 تسديدة قوية من بيتروس لاعب الفتح لكن عبدالله المعيوف يتصدى لها بثبات.

ق22 ألغى حكم المباراة الهدف الثاني لنادي الهلال بداعي وقوع ياسر الشهراني في موقف تسلل.

ق10 الهدف الأول لنادي الهلال يسجله سالم الدوسري بعد متابعة لتسديدة إيجالو المرتدة من حارس مرمى الفتح.

ق9 هجمة خطيرة لنادي الفتح يقودها فراس البريكان ويسدد بقوة ولكن علي البليهي مدافع الهلال أنقذ الكرة في اللحظات الأخيرة.

ق4 أيمن الخليف مدافع نادي الفتح يحصل على البطاقة الصفراء الأولى في المباراة

انطلاق المباراة