مباشر الدوري السعودي - الاتحاد (0)_ (0) الاتفاق.. الفتح (0) _ (0) الهلال.. الأول يضيع

الخميس، 23 يونيو 2022 - 19:46

كتب : FilGoal

حجازي - اتحاد جدة

يستضيف الاتفاق منافسه اتحاد جدة على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام في مواجهة مرتقبة بالجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل اتحاد جدة صدارة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 61 نقطة فيما يتواجد الاتفاق بالمركز الـ12 برصيد 31 نقطة.

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ق3 تسديدة قوية من عبدالعزيز البيشي لاعب نادي الاتحاد ينقذها رايس مبولحي حارس مرمى الاتفاق

انطلاق المباراة

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ويواجه الهلال منافسه الفتح على ملعب مدينة الإحساء ضمن الجولة 29 قبل الأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين.

ويحتل الهلال صدارة ترتيب الدوري مناصفة مع اتحاد جدة بواقع 61 نقطة فيما يتواجد الفتح في المركز السادس برصيد 35 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

ق4 أيمن الخليف مدافع نادي الفتح يحصل على البطاقة الصفراء الأولى في المباراة

انطلاق المباراة

اتحاد جدة الاتفاق السعودي
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