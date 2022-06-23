مباشر الدوري السعودي - الاتحاد (0)_ (0) الاتفاق.. الفتح (0) _ (0) الهلال.. الأول يضيع
الخميس، 23 يونيو 2022 - 19:46
كتب : FilGoal
يستضيف الاتفاق منافسه اتحاد جدة على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام في مواجهة مرتقبة بالجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ويحتل اتحاد جدة صدارة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 61 نقطة فيما يتواجد الاتفاق بالمركز الـ12 برصيد 31 نقطة.
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ق3 تسديدة قوية من عبدالعزيز البيشي لاعب نادي الاتحاد ينقذها رايس مبولحي حارس مرمى الاتفاق
انطلاق المباراة
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ويواجه الهلال منافسه الفتح على ملعب مدينة الإحساء ضمن الجولة 29 قبل الأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين.
ويحتل الهلال صدارة ترتيب الدوري مناصفة مع اتحاد جدة بواقع 61 نقطة فيما يتواجد الفتح في المركز السادس برصيد 35 نقطة.
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انطلاق المباراة