ديجافو.. الأهلي يهرب من كمين المحلة بانتصار قاتل

الأربعاء، 22 يونيو 2022 - 23:43

كتب : FilGoal

صورة تقرير مباراة الأهلي وغزل المحلة

وكأن مباراة الدور الأول تكررت مرة أخرى ومجددا ينجح الأهلي في الهروب من كمين غزل المحلة في الثواني الأخيرة.

وفاز الأهلي على ضيفه غزل المحلة بهدفين لهدف في ملعب WE السلام ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري.

افتتح محمد مجدي "أفشة" أهداف المباراة من ركلة جزاء للأهلي في الدقيقة 12.

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وأدرك حميد ماو التعادل للمحلة بتسديدة يسارية قوية في الدقيقة 58.

وسجل محمد شريف هدفا قاتلا خطف به الانتصار للأهلي في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وشهدت المباراة طرد أحمد الشيخ لاعب المحلة بشكل مباشر في الوقت المحتسب بدل من الضائع بعد تدخله بقوة على قدم كريم فؤاد والعودة لتقنية الفيديو.

بتلك النتيجة وصل رصيد الأهلي إلى 44 نقطة يحتل بهم المركز الثالث في جدول الترتيب ويبتعد عن بيراميدز الوصيف بفارق نقطتين لكن للمارد الأحمر ثلاث مباريات أقل.

فيما يتصدر الزمالك جدول الترتيب بـ48 نقطة بعدما خاض 22 مباراة.

أما غزل المحلة فتجمد رصيده عنده 25 نقطة يحتل بهم المركز الـ12 في جدول الترتيب.

ديجافو

في الدور الأول وفي لقاء الجولة الخامسة تقدم الأهلي في النتيجة على المحلة ولكن بهدفين وليس بهدف مثل لقاء اليوم.

ونجح المحلة في إدراك التعادل وكان قاب قوسين أو أدنى من حصد نقطة ثمينة من الأهلي.

لكن في الوقت المحتسب بدل من الضائع سجل علي معلول هدفا قاتلا خطف به الانتصار للأهلي مثلما حدث مع محمد شريف اليوم.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بضغط من الأهلي وحصل المارد الأحمر على ركلة جزاء بداعي عرقلة خالد سامي لمحمد شريف.

وحول أفشة ركلة الجزاء بنجاح بعد التسديد في منتصف المرمى ليعلن عن تقدم الأهلي بهدف أول.

وكاد بيرسي تاو يضاعف النتيجة بهدف ثان عقب خمس دقائق لكن تسديدته ارتطمت في القائم الأيسر لمرمى المحلة.

وأطلق أفشة تسديدة قوية مرت لخارج الملعب.

وفي الدقيقة 30 أجرى غزل المحلة التبديل الأول بمشاركة خالد الإخميمي بدلا من أحمد سيد غريب.

وكاد يحيى حامد يدرك التعادل للمحلة من ركلة حرة في الدقيقة 34 لكن تسديدته ارتطمت بيد محمد الشناوي والعارضة.

وفي الدقيقة 40 خرج طاهر محمد طاهر للإصابة وشارك صلاح محسن بدلا منه.

وبعد ذلك بدقائق خرج محمد فتح الله مصابا وشارك معاذ الحناوي بدلا منه.

وفي الدقيقة 49 كاد صلاح محسن يسجل هدفا ثانيا للأهلي بعدما انطلق بالكرة من منتصف الملعب لكن تسديدته ارتطمت في القائم الأيسر لمرمى المحلة.

وكاد عمرو السولية يسجل هدفا ثانيا لكن رأسيته مرت بجوار مرمى المحلة بقليل.

وشارك زياد طارق بدلا من أحمد نبيل "كوكا" في الدقيقة 86.

واصل الأهلي ضغطه بقوة على دفاع المحلة لكنه لم ينجح في اختراقه للوصول لمرماه.

ومن هجمة مرتدة وإثر خطأ وتباطؤ من السولية في تشتيت الكرة خطف خالد الإخميمي الكرة وأرسل بينية لحميد ماو الذي أطلق تسديدة قوية للغاية بيسراه سكنت الشباك ليعلن عن تعادل فريقه في الدقيقة 58.

وكاد رامي ربيعة يسجل هدفا صاروخيا إثر تسديدة قوية للغاية لكنها ارتطمت بيد الحارس عمرو شعبان والعارضة.

وشارك وليد سليمان وحسام حسام بدلا من محمود وحيد وبيرسي تاو في الدقيقة 73.

وأرسل وليد سليمان عرضية قابلها حسام حسن برأسية لكن تصدى لها عمرو شعبان.

واحتسب الحكم عبد العزيز السيد ست دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

وفي الدقيقة الأولى أرسل زياد طارق بينية جميلة قابلها محمد شريف بتسديدة سكنت الشباك ليعلن عن هدف ثان قاتل للأهلي.

وبعد ذلك عاد الحكم لمشاهدة لقطة عبر تقنية الفيديو لاحتمالية وجود طرد لأحمد الشيخ لاعب المحلة بعد تدخله بقوة على قدم كريم فؤاد.

وبالفعل تم طرد أحمد الشيخ بشكل مباشر.

ولم يحدث جديد فيما تبقى من دقائق في المباراة لتنتهي بفوز قاتل للأهلي بهدفين لهدف.

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