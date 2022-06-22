انتهت الدوري المصري – الأهلي (2) - (1) غزل المحلة.. انتصار قاتل للمارد الأحمر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الأهلي وغزل المحلة التي تقام في ملعب WE السلام في الجولة 22 من الدوري المصري.

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نهاية المباراة بفوز قاتل للأهلي بهدفين لهدف.

ق90+7: طرد مباشر لأحمد الشيخ عقب العودة لتقنية الفيديو بعد تدخله بقوة على كريم فؤاد.

ق90+1: جوووول قاااااتل للأهلي بتسديدة من محمد شريف من داخل منطقة الجزاء بعد بينية جميلة من زياد طارق.

ق90: 6 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق86: زياد طارق يشارك بدلا من أحمد نبيل "كوكا" في رابع تبديلات الأهلي.

ق74: عرضية من وليد سليمان قابلها حسام حسن برأسية تصدى لها حارس المحلة عمرو شعبان.

ق73: تبديلان للأهلي بمشاركة حسام حسن ووليد سليمان بدلا من بيرسي تاو ومحمود وحيد.

ق73: تسديدة صاروخية من ربيعة ارتطمت بحارس المحلة والعارضة وذهبت لخارج الملعب.

ق58: جوووول التعادل للمحلة بتسديدة يسارية قوية من حميد ماو من داخل منطقة الجزاء.

ق56: رأسية جديدة من السولية ذهبت لخارج الملعب.

ق51: رأسية من السولية مرت بجوار مرمى المحلة بقليل.

ق49: القائم الأيسر لمرمى المحلة يحرم صلاح محسن من هدف ثان بعد تسديدة قوية بباطن القدم من على حدود منطقة الجزاء.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون رد.

ق45+1: تسديدة من السولية ذهبت بعيدة عن مرمى المحلة.

ق45: 3 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق39: تبديل أول اضطراري للأهلي بمشاركة صلاح محسن بدلا من طاهر المصاب.

ق38: طاهر يسقط مصابا ويتلقى العلاج.

ق34: الشناوي وعارضة الأهلي يحرمان يحيى حامد من إدراك التعادل من ركلة حرة رائعة.

ق22: مازال الأهلي يسيطر على الكرة وسط محاولات من المحلة لاختراق دفاع المارد الأحمر.

ق17: تسديدة من أفشة ذهبت لخارج الملعب.

ق15: تسديدة قوية من بيرسي تاو بعد بينية من عمرو السولية لكن ارتدت من القائم الأيسر لمرمى المحلة.

ق12: جوووول أووول للأهلي من ركلة جزاء عن طريق أفشة.

ق10: ركلة جزاء للأهلي بداعي عرقلة محمد شريف من خالد سامي مدافع المحلة.

انطلاق المباراة.