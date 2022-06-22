انتهت الدوري المصري - بيراميدز (3) - (0) إيسترن كومباني.. انتصار الضيوف

يستضيف إيسترن كومباني فريق بيراميدز ضمن مباريات الجولة 22 من مسابقة الدوري المصري على ملعب بتروسبورت.

ويتذيل إيسترن كومباني الترتيب برصيد 13 نقطة من 21 مباراة خاضهم الفريق.

بينما بيراميدز في المركز الثاني برصيد 43 نقطة من نفس عدد المباريات.

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ق90+5 دودو الجباس يرسل كرة عرضية خطيرة تمر أمام مرمى أحمد بوسكا حارس إيسترن كومباني.

ق90+2 رمضان صبحي يسجل الهدف الثالث لنادي بيراميدز من تسديدة يسارية بعد عرضية أحمد توفيق.

ق90+1 تسديدة قوية بعيدة المدى من احمد حجي لاعب إيسترن كومباني ترتطم بالعارضة.

ق85 عمر أحمد لاعب إيسترن كومباني يحصل على بطاقة حمراء بعد تدخله القوي على قدم رمضان صبحي.

ق 77 تصويبة من مودي ناصر لاعب ايسترن كومباني من خارج منطقة الجزاء لكنها بعيدة عن المرمى.

ق74 تسديدة قوية من محمد رمضان لاعب وسط إيسترن كومباني أنقذها شريف إكرامي.

ق65 حكم اللقاء يلغي ركلة الجزاء عقب العودة إلى تقنية الفار.

ق63 ركلة جزاء لنادي إيسترن كومباني بعد عرقلة عماد ميهوب من قبل علي جبر.

ق55 دفاع بيراميدز ينقذ فرصة هدف ويمنع عماد ميهوب مهاجم إيسترن كومباني من التسديد.

ق49 أهدر عماد ميهوب مهاجم إيسترن كومباني فرصة هدف مؤكد ومرت تسديدته أعلى مرمى شريف إكرامي.

انطلاق الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق44 رمضان صبحي يسجل الهدف الثاني لنادي بيراميدز بعد عرضية حسين السيد.

ق39 إسلام عيسى يرسل عرضية خطيرة قابلها فاخري لاكاي برأسية مرت أعلى مرمى إيسترن كومباني بقليل.

ق25 خروج إبراهيم عادل بسبب الإصابة ودخول محمود صابر بدلا منه.

ق19 إسلام عيسى يسجل الهدف الأول لبيراميدز بعد تسديدة قوية سكنت شباك إيسترن كومباني.

ق14 عبدالله السعيد ينفذ ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء أنقذها دفاع إيسترن كومباني.

ق6 عرضية خطيرة من ضربة ثابتة لنادي إيسترن كومباني حولها كمال أبو الفتوح لكنها مرت بجوار مرمى شريف إكرامي.

ق1 هجوم مبكر من إيسترن كومباني عن طريق أحمد حمزاوي الذي سدد كرة قوية ارتطمت بالعارضة ثم شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز لتخرج إلى ركلة ركنية