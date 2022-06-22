تعرف على جميع غيابات الأهلي أمام غزل المحلة

الأربعاء، 22 يونيو 2022 - 00:45

كتب : FilGoal

الأهلي قبل انطلاق القمة

يلتقي الأهلي وغزل المحلة ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري المصري.

ويغيب عن الأهلي 10 لاعبين من هنا

الأهلي
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