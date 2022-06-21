تعرف على جميع غيابات الزمالك أمام البنك الأهلي

يلتقي الزمالك مع البنك الأهلي في الجولة الـ 22 من الدوري المصري الممتاز.

وتشهد قائمة الزمالك غياب 8 لاعبين بسبب الإصابات.

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