تعرف على جميع غيابات الزمالك أمام البنك الأهلي

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 - 23:52

كتب : FilGoal

الزمالك قبل انطلاق القمة

يلتقي الزمالك مع البنك الأهلي في الجولة الـ 22 من الدوري المصري الممتاز.

وتشهد قائمة الزمالك غياب 8 لاعبين بسبب الإصابات.

تعرف على جميع إصابات الزمالك أمام البنك الأهلي من هنا

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الزمالك البنك الأهلي الدوري المصري الممتاز
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