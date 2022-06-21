تعرف على جميع غيابات الزمالك أمام البنك الأهلي
الثلاثاء، 21 يونيو 2022 - 23:52
كتب : FilGoal
يلتقي الزمالك مع البنك الأهلي في الجولة الـ 22 من الدوري المصري الممتاز.
وتشهد قائمة الزمالك غياب 8 لاعبين بسبب الإصابات.
تعرف على جميع إصابات الزمالك أمام البنك الأهلي من هنا
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