مباشر ميركاتو في الجول - كل صفقات الصيف لحظة بلحظة

توتو سبورت: تشيلسي قد ينافس مانشستر يونايتد على ضم رابيو

ماني بافاري.. بايرن ميونيخ يضم ساديو حتى 2025

تقارير: دورتموند يتفق مع أياكس على ضم هالر

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