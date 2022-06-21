ماركا: 45 مليون يورو تعيق ميركاتو أتليتكو مدريد

يحتاج أتليتكو مدريد إلى 45 مليون يورو لتسوية وضعه الاقتصادي عن الموسم الماضي قبل الدخول في سوق الانتقالات وفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية.

واختتم أتليتكو مدريد منافسات الموسم المنصرم في المركز الثالث بترتيب الدوري الإسباني برصيد 71 نقطة.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن أتليتكو مدريد يحتاج 45 مليون يورو لتسوية وضعه الاقتصادي قبل الدخول في سوق الانتقالات ولكن إدارة النادي لديها ثقة في تخطي الأمر.

وأضافت أن أتليتكو كان مطالبا بتوفير 80 مليون يورو خلال الموازنة الماضية ونجحت إدارة النادي في الوفاء بإلتزامتها ما يجعل الأمر أقل صعوبة هذا الصيف.

وأشارت إلى أن أتليتكو يضع البلجيكي أكسيل فيتسل الذي ينتهي عقده مع دورتموند بنهاية الشهر الجاري على رأس أولوياته.

كما يسعى فريق المدرب دييجو سيميوني إلى تعويض رحيل الإنجليزي كيران تريبير المنتقل لصفوف نيوكاسل خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ووضع سيميوني إيمرسون رويال ونيلسون سيميدو ثنائي برشلونة السابق ضمن حساباته ولكن أتليتكو وضعه المالي لا يسمح له بتقديم عروض لهما في هذا التوقيت وفقا للصحيفة الإسبانية.

وأوضحت أن أسعار اللاعبين الحالية ستجعل ناهويل مولينا ظهير أيمن أودينيزي الإيطالي أول صفقات اتليتكو مدريد بمجرد تسوية وضعه الاقتصادي.

مولينا صاحب الـ24 عاما شارك خلال 37 مباراة سجل 8 أهداف وصنع 5 آخرين بالموسم المنصرم.