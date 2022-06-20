كاف يعلن مواعيد بطولات الأندية الموسم المقبل.. وموقف النهائي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم المواعيد الرئيسية لبطولات الأندية في الموسم المقبل.

وجاءت المواعيد كالتالي:

دور الـ64 - الذهاب 9-11 سبتمبر، العودة 16-18 سبتمبر

دور الـ32 - الذهاب 7-9 أكتوبر، العودة 14-16 أكتوبر

دور الـ32 مكرر من الكونفدرالية - الذهاب 2 نوفمبر، العودة 9 نوفمبر

فترة القيد الإضافية من 1 إلى 31 يناير

الجولة الأولى من دور المجموعات - 10 إلى 12 فبراير

الجولة الثانية من دور المجموعات - 17 إلى 19 فبراير

الجولة الثالثة من دور المجموعات - 24 إلى 26 فبراير

الجولة الرابعة من دور المجموعات - 7 و8 مارس

الجولة الخامسة من دور المجموعات - 17 و18 مارس

الجولة االسادسة من دور المجموعات - من 31 مارس إلى 2 إبريل

ربع النهائي - الذهاب 21 إلى 23 إبريل، العودة 28 إلى 30 إبريل

نصف النهائي - الذهاب 14 إلى 14 مايو، العودة 19 إلى 21 ماريو

النهائي خلال الفترة من 2 إلى 11 يونيو، على أن يتم التأكيد.

وعلم FilGoal.com أن المكتب التنفيذي لـ كاف سيناقش في اجتماعه 30 يونيو الجاري موقف النهائي سواء بالاستمرار في اللعب مباراة واحدة أو العودة لنظام الذهاب والعودة.

وفاز الوداد المغربي بالنسخة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا على حساب الأهلي، وتوج نهضة بركان بلقب الكونفدرالية على حساب أورلاندو بيراتس.