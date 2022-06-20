كاف يعلن مواعيد بطولات الأندية الموسم المقبل.. وموقف النهائي

الإثنين، 20 يونيو 2022 - 23:29

كتب : محمد عبد العظيم

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف - بيان رسمي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم المواعيد الرئيسية لبطولات الأندية في الموسم المقبل.

وجاءت المواعيد كالتالي:

دور الـ64 - الذهاب 9-11 سبتمبر، العودة 16-18 سبتمبر

أخبار متعلقة
عبد الفتاح: مباراة القمة كانت سهلة على الحكم الإسباني.. ولم يحتسب ركلة جزاء للزمالك وكالة الأنباء الإيطالية: بي إن تنضم إلى أبو ظبي في سباق حقوق بث الدوري الإيطالي ليس زيدان.. ليكيب: باريس سان جيرمان يتفق مع مدربه الجديد الكومي لـ في الجول: ننتظر رد اتحاد الكرة بشأن شكوانا ضد أمين عمر.. وسنصعد الموقف

دور الـ32 - الذهاب 7-9 أكتوبر، العودة 14-16 أكتوبر

دور الـ32 مكرر من الكونفدرالية - الذهاب 2 نوفمبر، العودة 9 نوفمبر

فترة القيد الإضافية من 1 إلى 31 يناير

الجولة الأولى من دور المجموعات - 10 إلى 12 فبراير

الجولة الثانية من دور المجموعات - 17 إلى 19 فبراير

الجولة الثالثة من دور المجموعات - 24 إلى 26 فبراير

الجولة الرابعة من دور المجموعات - 7 و8 مارس

الجولة الخامسة من دور المجموعات - 17 و18 مارس

الجولة االسادسة من دور المجموعات - من 31 مارس إلى 2 إبريل

ربع النهائي - الذهاب 21 إلى 23 إبريل، العودة 28 إلى 30 إبريل

نصف النهائي - الذهاب 14 إلى 14 مايو، العودة 19 إلى 21 ماريو

النهائي خلال الفترة من 2 إلى 11 يونيو، على أن يتم التأكيد.

وعلم FilGoal.com أن المكتب التنفيذي لـ كاف سيناقش في اجتماعه 30 يونيو الجاري موقف النهائي سواء بالاستمرار في اللعب مباراة واحدة أو العودة لنظام الذهاب والعودة.

وفاز الوداد المغربي بالنسخة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا على حساب الأهلي، وتوج نهضة بركان بلقب الكونفدرالية على حساب أورلاندو بيراتس.

كاف دوري أبطال إفريقيا نهائي دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
عبد الفتاح: مباراة القمة كانت سهلة على الحكم الإسباني.. ولم يحتسب ركلة جزاء للزمالك الكومي لـ في الجول: ننتظر رد اتحاد الكرة بشأن شكوانا ضد أمين عمر.. وسنصعد الموقف منتخب مصر يفتتح كأس العرب لكرة الصالات بالتعادل مع العراق لاعب المصري يجري عملية بالأنف بعد إصابته أمام الجونة الكومي لـ في الجول: سنحصل على مليون ونصف دولار إذا فسخ دييجو عقده.. أتمنى ذلك دييجو دوريجاراي يعلن فسخ تعاقده مع الإسماعيلي بطولة ودية لناشئي إنبي في إسبانيا بمناسبة مئوية نادي بونفيرادينا تنافس ثلاثي شرس.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري لموسم 21-22
أخر الأخبار
كاف يعلن مواعيد بطولات الأندية الموسم المقبل.. وموقف النهائي 12 دقيقة | الكرة المصرية
عبد الفتاح: مباراة القمة كانت سهلة على الحكم الإسباني.. ولم يحتسب ركلة جزاء للزمالك 21 دقيقة | الكرة المصرية
وكالة الأنباء الإيطالية: بي إن تنضم إلى أبو ظبي في سباق حقوق بث الدوري الإيطالي 30 دقيقة | الكرة الأوروبية
ليس زيدان.. ليكيب: باريس سان جيرمان يتفق مع خليفة بوكيتينو 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
الكومي لـ في الجول: ننتظر رد اتحاد الكرة بشأن شكوانا ضد أمين عمر.. وسنصعد الموقف 58 دقيقة | الكرة المصرية
منتخب مصر يفتتح كأس العرب لكرة الصالات بالتعادل مع العراق ساعة | منتخب مصر
لاعب المصري يجري عملية بالأنف بعد إصابته أمام الجونة ساعة | الكرة المصرية
الكومي لـ في الجول: سنحصل على مليون ونصف دولار إذا فسخ دييجو عقده.. أتمنى ذلك ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدرب الأهلي - مستعد لكل شيء.. من هو روي فيتوريا المرشح لخلافة موسيماني 2 بجانب محمود علاء.. في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الزمالك أمام الأهلي 3 مدرب الأهلي - قاهر جوارديولا وساعد صلاح.. من هو رودي جارسيا المرشح لخلافة موسيماني 4 رحيل إيهاب جلال والاستعانة بالأجانب.. تعرف على جميع قرارات اتحاد الكرة المصري