معتز إينو ينضم للجهاز الفني لـ النصر
الإثنين، 20 يونيو 2022 - 09:56
كتب : رضا السنباطي
أعلن نادي النصر عن تعيين معتز إينو ضمن الجهاز الفني لـ ياسر رضوان بدايةً من الموسم الجديد.
ومن المنتظر أن يشغل إينو منصب المدرب العام بعد أن جمعته سلسلة من الجلسات مع رضوان ورحيم عبد الحق مدير الكرة، بالتشاور مع عمرو عبد الحق رئيس النادي.
وعمل إينو في الموسم الماضي بالجهاز الفني لنادي زد.
ويستأنف النصر تدريباته استعدادًا للموسم الجديد يوم 2 يوليو المقبل لبدء فترة الإعداد.
وينافس النصر في مجموعة القاهرة بدوري الدرجة الثانية.
إينو (38 عامًا) لعب للزمالك والأهلي ومصر للمقاصة وحرس الحدود وطلائع الجيش وفاركو ورأس الخيمة خلال مسيرته الكروية.
وتوج إينو بكأس الأمم الإفريقية 2006 مع منتخب مصر رغم عدم مشاركته في أي دقيقة خلال البطولة.
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