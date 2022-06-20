يوم السعد.. جيرونا القدم والسلة إلى الدوري الإسباني الممتاز

صعد جيرونا إلى الدوري الإسباني الممتاز، بفوزه على مضيفه تينيريفي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في ملعب هيليودورو رودريجيز لوبيز بإياب نهائي ملحق الدرجة الثانية.

وفاز جيرونا خارج أرضه رغم تعادله ذهابًا قبل أسبوع دون أهداف في ملعب مونتيليفي.

جيرونا تقدّم في الدقيقة 42 من ركلة جزاء ترجمها المهاجم الأوروجوياني المخضرم كريستيان ستواني.

في الشوط الثاني اشتعلت المدرجات بهدف التعادل الذي سجله كارلوس رويز أريناجا في الدقيقة 59.

الفرحة الجنونية في المدرجات الكنارية لم تدم أكثر من 9 دقائق، إذ عاد جيرونا للتقدم بهدف سجله خوسيه ليون لاعب تينيريفي بالخطأ في مرماه بالدقيقة 68.

الأجواء توترت عقب تسجيل الهدف عندما استفز لاعبو جيرونا جماهير تينيريفي، لترد عليهم الجماهير بإلقاء زجاجات المياه التي أصابت ظهر القائد ستواني وأسقطته أرضًا.

رصاصة الرحمة حلت في الدقيقة 80 عندما أرسل أليش جارسيا عرضية قابلها أرناو مارتينيز برأسية أعلنت عن الهدف الثالث للضيوف.

وفي مشهد غير معتاد، خلع سامويل سانز لاعب جيرونا قميصه احتفالًا بالهدف، دون أن يكون قد سجل أو صنع الهدف، ليعاقبه الحكم ببطاقة صفراء.

عودة أخيرًا

جيرونا لعب في الدوري الممتاز بين 2017 و2019، ومع هبوطه كان قريبًا من العودة لدوري الكبار في الموسمين الماضيين، لكنه خسر في ملحق الصعود بالمرتين.

واحتل جيرونا المركز السادس في الدوري النظامي هذا الموسم بفارق المواجهات المباشرة عن ريال أوفييدو السابع، لكنه رغم ذلك صعد على حساب الفرق الثلاثة التي احتلت المراكز الأعلى منه.

وحقق جيرونا إنجاز الصعود تحت قيادة مدربه ميتشل الذي صعد مع رايو فايكانو ثم ويسكا وأخيرًا جيرونا في ظرف 4 مواسم.

يوم السعد

الصعود للدوري الممتاز فعله جيرونا اليوم مرتين، في كرة القدم، وكذلك في كرة السلة.

فريق السلة تغلّب على إستوديانتس 66-60 وحقق الصعود للدوري الإسباني الممتاز لأول مرة في تاريخه.

ويرأس فريق جيرونا لكرة السلة مارك جاسول نجم منتخب إسبانيا السابق وبرشلونة ولوس أنجلوس ليكرز وتورونتو رابتورس، كما أنه لاعب في صفوف الفريق، وهو الشقيق الأصغر لـ باو جاسول لاعب السلة الأسطوري.