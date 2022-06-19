في دربي حبس الأنفاس.. البدلاء يفرضون التعادل بين الأهلي والزمالك في إثارة الأربعة أهداف

تعادل الأهلي أمام ضيفه الزمالك بهدفين لكل طرف في ملعب الأهلي we السلام بالجولة 20 للدوري المصري.

الأهلي تقدّم بواسطة محمد شريف، لكن الزمالك سجّل هدفين متتاليين بواسطة أشرف بنشرقي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا". لكن الأهلي تعادل سريعًا عن طريق صلاح محسن.

ليرفع الزمالك رصيده إلى 45 نقطة في صدارة الترتيب من 21 مباراة، بفارق نقطتين عن بيراميدز الثاني الذي خاض نفس عدد المباريات.

فيما رفع الأهلي رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثالث من 18 مباراة خاضها.

الروح الرياضية فوق كل شيء👏 ⚪إمام عاشور🤝وليد سليمان🔴 pic.twitter.com/TI0D0hKHtM — FilGoal (@FilGoal) June 19, 2022

تشكيل هجومي

دفع سامي قمصان بالرباعي محمد شريف وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر ومحمد مجدي أفشة في الجانب الهجومي للأهلي.

وبدأ الرباعي على حساب حسين الشحات وطاهر محمد طاهر اللذان تواجدا على مقاعد البدلاء.

كما بدأ في عمق الدفاع رامي ربيعة وياسر إبراهيم على حساب بدر بانون.

وخرج أليو ديانج وأيمن أشرف من قائمة الأهلي للإصابة، فيما ابتعد الظهير كريم فؤاد لأسباب فنية.

بيرسي تاو يقود هجوم الأهلي وياسر إبراهيم يبدأ في الدفاع بجانب رامي ربيعة 🔴⚽️#في_القمة pic.twitter.com/tXhHvx3avO — FilGoal (@FilGoal) June 19, 2022

أسماء اضطرارية

في المقابل، واصل جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك اعتماده على طريقة 3-4-3 مع الدفع بالمخضرم محمد عبد الشافي كقلب دفاع ثالث.

كما شارك محمد عبد الغني في غياب محمود علاء، ودفع فيريرا بـ محمد عواد في حراسة المرمى مع ابتعاد محمد أبو جبل.

مفاجأة التشكيل كان الشاب سيد محمد عبد الله "نيمار" الذي شارك كجناح أيمن، فيما لعب عمر السعيد في مركز المهاجم الصريح.

فيريرا يدفع بـ سيد نيمار أمام الأهلي وعمر السعيد يقود الهجوم ⚪️⚽️#في_القمة pic.twitter.com/1rVpnQIgNW — FilGoal (@FilGoal) June 19, 2022

بداية قوية للأحمر

سيطر الأهلي على بداية أحداث المباراة، وبدا أكثر ثباتًا في أرضية الملعب.

الانتظار لم يطل عندما تقدّم محمد شريف للأهلي في الدقيقة 12 بعد أن سدد كرة من أعلى عواد مستغلًا خطأ في الإبعاد لـ عبد الغني الذي لم يتعامل مع تمريرة رامي ربيعة الطولية بشكل سليم.

🏟️4 مباريات دربي مع الأهلي أمام الزمالك ⚽4 أهداف ✅💯 📷مصطفى عميرة pic.twitter.com/IhMpEfGzB9 — FilGoal (@FilGoal) June 19, 2022

ليرفع شريف رصيده إلى 4 أهداف في 4 مباريات قمة بين الأهلي والزمالك.

كما أنهى شريف صيام 7 مباريات متتالية في الدوري المصري الممتاز، إذ لم يسجل منذ أن هز شباك بيراميدز.

محمد شريف استغل خطأ عبد الغني ووضعها في شباك عواد💥 📷مصطفى عميرة#في_القمة pic.twitter.com/i7ViauoYX3 — FilGoal (@FilGoal) June 19, 2022

شريف لم يتوقف، فكاد أن يضيف الهدف الثاني سريعًا في الدقيقة 16، لكن عوّاد تصدى بثبات هذه المرة.

على استحياء

حاول الزمالك العودة للقاء بتسديدة أحمد سيد زيزو بعيدة المدى، لكن محمد الشناوي تصدى بثبات.

زيزو عاد ليسدد مجددًا في الدقيقة 42، لكن كرته مرت أعلى العارضة هذه المرى.

في نهاية الشوط احتسب الإسباني خوسيه لويس مونويرا مونتيرا دقيقة واحدة وقت بدل ضائع لم تسفر عن جديد.

ثورة المدربين

مع بداية الشوط الثاني، أجرى فيريرا تغييرا بإقحام القائد محمود عبد الرازق "شيكابالا" بدلًا من عمر السعيد.

كما دفع سامي قمصان بالجناح حسين الشحات بدلًا من بيرسي تاو.

الخطورة جاءت فورية عندما أرسل نيمار عرضية أرضية مرت من أمام أشرف بنشرقي.

الأهلي اضطر إلى إجراء تغيير جديد في الدقيقة 63 لكن اضطراري هذه المرة بخروج حمدي فتحي المصاب وتعويضه بـ محمود متولي الذي خاض الدربي لأول مرة في الدوري، والثالثة عمومًا.

📷إصابة حمدي فتحي والحكم يُطالب بتبديله ودخول محمود متولي بدلا منه. pic.twitter.com/soiC3Grwj0 — FilGoal (@FilGoal) June 19, 2022

فيريرا رد بتوجه هجومي واضح، وأقحم محمد أوناجم ويوسف أسامة نبيه بدلا من نيمار ومحمد عبد الشافي.

التعااادل

النتائج جاءت سريعًا عندما أرسل شيكابالا عرضية من الجهة اليمنى قابلها بنشرقي برأسية عانقت شباك الشناوي في الدقيقة 68.

ليسجل بنشرقي هدفه الثاني في مباريات الدربي، والثالث عمومًا في شباك الأهلي.

كما ساهم شيكابالا في 11 هدفًا بمباريات القمة، بواقع 3 أهداف و8 تمريرات حاسمة.

📷هدف الزمالك الأول بعد عرضية من شيكابالا تصل على رأس أشرف بن شرقي ليسكنها في المرمى. pic.twitter.com/8uSADgrw1X — FilGoal (@FilGoal) June 19, 2022

رد الأهلي كاد أن يحل سريعًا عندما سقطت الكرة داخل منطقة جزاء الزمالك في الدقيقة 71، ليقابلها السولية بتسديدة طائشة بدلًا من تركها لـ معلول المتواجد في وضعية أفضل.

فيريرا تحرك سريعًا وعاد مجددًا للعب بثلاثي في عمق الدفاع بإقحام حسام عبد المجيد بدلا من زيزو.

الدكة تقلب اللقاء

انقلبت المباراة رأسًا على عقب في الدقيقة 75 عندما أضاف شيكابالا الهدف الثاني.

يوسف أسامة نبيه انطلق بسرعة هائلة من الجهة اليسرى، وأرسل عرضية أرضية فشل الشناوي في التعامل معها وعجز معلول عن إبعادها، ليجد شيكابالا الكرة في مواجهة الشباك الخالية.

ليرفع شيكابالا رصيده إلى 4 أهداف في مسيرته بالقمة ويساهم في 12 هدفًا عمومًا.

كما سجل شيكابالا لأول مرة هذا الموسم مع الزمالك في مختلف المسابقات.

📷تمريرة من يوسف أسامة نبيه تمر من الجميع وتصل لـ شيكابالا ليسجل الهدف الثاني للزمالك. pic.twitter.com/mKNBDtjvCg — FilGoal (@FilGoal) June 19, 2022

قمصان تحرك على الفور، فسحب هاني وعوضه بـ طاهر محمد، ليعوض الشحات إلى مركز الظهير الأيمن.

كما خرج عبد القادر وشارك صلاح محسن بدلًا منه، وثوانٍ قليلة كانت تفصلنا عن الجنون.

البدلاء أبطال الموقف

بعد دقيقة فقط من دخولهما سويًا، لمس طاهر الكرة لأول مرة وأرسل عرضية لمسها عبد المجيد برأسه، لتتهيأ أمام صلاح محسن الذي لمس الكرة للمرة الأولى أيضًا برأسية سكنت شباك عواد معلنة عن التعادل السريع في الدقيقة 79.

ليسجل صلاح محسن هدفه الثاني في مباريات الدربي بعد هدف الموسم الماضي، كما سجّل أول أهدافه في الموسم الحالي بجميع المسابقات.

📷عرضية من طاهر محمد يترجمها صلاح محسن في الشباك ويعلن عن الهدف الثاني. pic.twitter.com/UlgLbzDyOX — FilGoal (@FilGoal) June 19, 2022

نشوة الأهلي تواصلت عندما أطلق الشحات تسديدة أرضية سريعة في الدقيقة 81، لكن عواد أمسكها بثبات.

لحظات حاسمة

الأهلي أجرى تغييرا اضطراريًا جديدًا في الدقيقة 83 بخروج التونسي معلول مصابًا وتعويضه بـ محمود وحيد.

في المقابل أنهى فيريرا تغييراته ودفع بـ سيف فاروق جعفر بدلًا من بنشرقي في الدقيقة 87.

أخطر فرص المباراة جاءت في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع عندما أرسل شيكابالا عرضية جديدة قابلها إمام عاشور بتسديدة صاروخية ارتدت من عارضة الشناوي.

في المقابل حاول أفشة من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، لكنها جاورت القائم دون خطورة.

الإثارة تواصلت بعرضية أوناجم التي قابلها يوسف أسامة نبيل على الطائر في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، لكن الشناوي تصدى بأعجوبة لترتد من القائم وتخرج لركلة ركنية.