تشكيل الأهلي - أفشة وعبد القادر أساسيان.. وتاو يجاور شريف في الهجوم أمام الزمالك

بتواجد الرباعي بيرسي تاو وأحمد عبد القادر ومحمد مجدي أفشة ومحمد شريف، قرر سامي قمصان المدير الفني لـ الأهلي الدفع برباعي هجومي أمام الزمالك.

ويلعب الأهلي مع الزمالك على ملعب الأهلي We السلام في مباراة مؤجلة من الجولة 20 للدوري المصري.

ويغيب عن الأهلي أيمن أشرف وأليو ديانج.

وأعلن الزمالك عن تشكيله لمواجهة الأهلي.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد هاني

خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - أحمد عبد القادر

خط الهجوم: بيرسي تاو - محمد شريف

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

مصطفى شوبير - محمود متولي - بدر بانون - محمود وحيد - طاهر محمد طاهر - حسين الشحات - صلاح محسن - حسام حسن - وليد سليمان

ويحتل الزمالك صدارة الدوري برصيد 44 نقطة من 20 مباراة.

بينما يتواجد الأهلي في المركز الثالث برصيد 40 نقطة من 17 مباراة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة والمعلق

ويبدأ اللقاء في تمام الثامنة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس.

ويعلق على المباراة مدحت شلبي وحاتم بطيشة.

حكم اللقاء

أعلنت لجنة الحكام في اتحاد الكرة تعيين طاقم تحكيم إسباني بقيادة خوسيه لويس مونويرا مونتيرو لمباراة الأهلي والزمالك في لقاء مؤجل من الجولة 20 من الدوري المصري.

وجاء طاقم التحكيم كالتالي:

حكم ساحة: خوسيه لويس مونويرا مونتيرو

حكم مساعد: إينيجو بيريتو لوبيز

حكم مساعد: دييجو باربيرو سيفيا

حكم رابع: سيزار سوتو جاردو

حكم فيديو: خوسيه لويس جونزاليس جونزاليس

حكم فيديو مساعد: ديفيد ميدي خيمينيز

من هو خوسيه لويس مونويرا مونتيرو؟

أدار أول مباراة له في الدوري الإسباني في 2016 بمباراة جمعت سيلتا فيجو وليجانيس وانتهت بفوز الأخير 1-0.

وأصبح حكما دوليا في 2019، وأدار مباريات في تصفيات أمم أوروبا تحت 19 و21 عاما.

الحكم البالغ 39 عاما لم يُدر أي مباراة في دوري أبطال أوروبا من قبل وأدار 3 مباريات في الأدوار التمهيدية من الدوري الأوروبي.

لم يُدر أي مباراة من قبل على مستوى الدوريات العربية.

سبق له أن أدار مباراة ودية بين السعودية والجزائر في مايو من عام 2018 قبل كأس العالم.

وفي ذلك الوقت فاز منتخب السعودية على الجزائر بهدفين مقابل لا شيء.

الموسم الحالي

وأدار تحكيميا مواجهة نصف النهائي بين ريال مدريد وبرشلونة في كأس السوبر الإسباني والتي انتهت بفوز الملكي بنتيجة 3-2 في يناير الماضي.

الموسم المنتهي أدار 27 مباراة في جميع المسابقات محليا وأوروبيا، أشهر 111 بطاقة صفراء و6 حمراء واحتسب 10 ركلات جزاء.

وتعد أشهر مبارياته الموسم الجاري بالدوري الإسباني مواجهة ليفانتي ضد برشلونة والتي احتسب خلالها 3 ركلات جزاء لأصحاب الأرض سجلوا منها هدفين وأهدروا واحدة وفاز برشلونة بنتيجة 3-2 في الوقت القاتل.

إجمالا أدار 116 مباراة في الدوري الإسباني وأشهر خلالها 508 بطاقة صفراء و31 بطاقات حمراء واحتسب 37 ركلة جزاء.

اعتراض مدريدي

في الجولة الأخيرة من موسم 2020-21، عُين حكما لمباراة ريال مدريد ضد فياريال، حينها احتاج الملكي للفوز مع خسارة أتليتكو مدريد لخطف لقب الدوري.

وأشارت حينها قناة ريال مدريد الرسمية في تقرير عرف باسم "ضد المدريديستا" حول أخطاء الحكم ضد الفريق الملكي.

ريال مدريد فاز بالمباراة في الوقت القاتل، لكنه خسر لقب الدوري لصالح أتليتكو مدريد.

مع القطبين

وإجمالا أدار خوسيه مونييرا 20 مباراة لبرشلونة في كل البطولات فيما أسند له مواجهات ريال مدريد 10 مرات.