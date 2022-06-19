انتهت قمة الدوري - الأهلي (2) - (2) الزمالك.. التعادل يحسم دربي القاهرة

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لأحداث مباراة الأهلي أمام الزمالك في مواجهة مؤجلة من الأسبوع الـ20 للدوري المصري.

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نهاية المباراة

ق96: عرضية من أوناجم والشناوي يتألق وينقذ الهدف الثالث من أمام سيف جعفر

ق94: أفشة يلعب ضربة حرة مباشرة بجوار القائم

ق91: عرضية من شيكابالا وتسديدة قوية من إمام عاشور في العارضة

6 دقائق وقت بدل ضائع

ق87: دخول سيف فاروق جعفر وخروج أشرف بنشرقي

ق86: عرضية من حسين الشحات ورأسية من صلاح محسن وعواد يتصدى قبل أن يحتسب الحكم تسلل

ق83: خروج علي معلول ودخول محمود وحيد

ق81: تسديدة من حسين الشحات وعواد يتألق

ق80: جووول التعادل عن طريق صلاح محسن بعد عرضية من طاهر محمد طاهر

ق78: خروج أحمد عبد القادر ومحمد هاني ودخول طاهر محمد طاهر وصلاح محسن

ق76: جووول التاني للزمالك، عرضية من أسامة نبيه وخروج خاطئ من الشناوي لتصل إلى شيكابالا الذي سدد في الشباك

ق74: إمام عاشور يسدد ويمسكها الشناوي بسهولة

ق72: خروج أحمد سيد زيزو ودخول حسام عبد المجيد

ق71: عمرو السولية يهدر فرصة الهدف الثاني بعد عرضية أبعدها محمد عواد على حدود منطقة الجزاء وتسديدة فوق العارضة

ق68: جووول التعادل للزمالك عن طريق أشرف بنشرقي بعد عرضية من شيكابالا ورأسية في الشباك.

ق68: عرضية من عبد القادر إلى محمد شريف داخل منطقة الجزاء الذي سدد من لمسة واحدة وأنقذها عبد الغني لتضيع فرصة الثاني

ق67: دخول محمد أوناجم ويوسف أسامة نبيه وخروج سيد عبد الله نيمار ومحمد عبد الشافي

ق66: زيزو يراوغ ويسدد بجوار القائم

ق63: خروج حمدي فتحي بسبب الإصابة ودخول محمود متولي

ق62: عودة حمدي فتحي للملعب

ق60: توقف اللعب لإصابة حمدي فتحي

ق55: عرضية من عبد القادر وتسديدة من حسين الشحات فوق العارضة والحكم يعود ليتحسب تسلل

ق53: تسديدة من أفشة من مسافة بعيدة بجوار القائم

ق52: عرضية من سيد عبد الله نيمار تمر من أمام بنشرقي الذي لم يستطع اللحاق بها

ق50: عرضية من حسين الشحات إلى محمد شريف داخل منطقة الجزاء يخطأ في استلامها لترتد للاعبي الزمالك وتضيع فرصة لـ الأهلي

دخول حسين الشحات في مكان بيرسي تاو لـ الأهلي، ومحمود عبد الرازق شيكابالا في مكان عمر السعيد

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق42: تمريرة من سيد عبد الله إلى زيزو داخل منطقة الجزاء الذي سدد بقوة فوق العارضة

ق34: تمريرة من عمرو السولية ومحمد عواد يخرج من المرمى لينقذ فرصة لـ الأهلي

ق30: تمريرة من أفشة إلى معلول ثم إلى شريف الذي لم ينجح في السيطرة على الكرة مه خروج عواد من مرماه ليمسك الكرة.

ق28: بنشرقي يراوغ محمد هاني ويلعب عرضية يخرجها الشناوي ضعيفة لتصل إلى زيزو الذي يلتحم مع ياسر إبراهيم ويطالب الحكم بضربة جزاء ولكن الإسباني يطلب استمرار اللعب.

ق25: تمريرات من لاعبي الزمالك تنتهي عند زيزو الذي سدد بقوة ومحمد الشناوي يتصدى في الموعد

ق15: فرصة الهدف الثاني تضيع من الأهلي بعد تسديدة من أفشة يتصدى لها محمد عواد لترتد إلى أحمد عبد القادر الذي راوغ وسدد بجوار القائم

ق12: جووول أول لـ الأهلي عن طريق محمد شريف بعد كرة طولية من رامي ربيعة وخطأ في التعامل من عبد الغني لتصل إلى محمد شريف الذي سدد على يسار محمد عواد

ق5: ضربة حرة غير مباشرة تصل إلى بنشرقي الذي حاول التسديد ولكنها لم تكن متقنة لتخرج بجوار القائم

ق4: عرضية من علي معلول من ضربة ركنية لم يتمكن شريف من السيطرة عليها

بداية المباراة

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الكشف عن تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد هاني

خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - أحمد عبد القادر

خط الهجوم: بيرسي تاو - محمد شريف

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

مصطفى شوبير - محمود متولي - بدر بانون - محمود وحيد - طاهر محمد طاهر - حسين الشحات - صلاح محسن - حسام حسن - وليد سليمان

الكشف عن تشكيل الزمالك

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود حمدي الونش - محمد عبد الغني

خط الوسط: عبد الله جمعة - إمام عاشور - محمد أشرف روقا - سيد عبد الله نيمار

خط الهجوم: أشرف بنشرقي - عمر السعيد - أحمد سيد زيزو

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

السيد عطية - حسام عبد المجيد - إسلام جابر - محمد أوناجم - محمود عبد الرازق شيكابالا - أيمن حفني - سيف جعفر - يوسف أوباما - يوسف أسامة

6:40 وصول حافلة الأهلي إلى الملعب

6:36 طاقم التحكيم يتفقد ملعب المباراة

6:33: لاعبو الزمالك يتفقدون أرض الملعب

توافد الجماهير

























































































































































































































































































المباراة تبدأ في الثامنة مساء.