مدرب المقاصة: اللاعبون لم ينفذوا المطلوب.. ونعمل بدون يأس طالما هناك أمل

شدد سعيد مرازيق مدرب مصر للمقاصة على أن لاعبي فريقه لم ينفذوا المطلوب منهم خلال مواجهة الاتحاد السكندري.

وفاز الاتحاد على مصر للمقاصة بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب الإسكندرية في الجولة الـ 22 من الدوري المصري الممتاز.

وقال مرازيق في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "استقبلنا هدفا في الدقيقة الأولى غير مجرى المباراة تماما وأثر على معنويات اللاعبين".

واستمر "غيرنا في شكل الفريق الشوط الثاني ولعبنا شوطا جيدا ولكن في النهاية كرة القدم تعترف بالأهداف واللاعبين لم ينفذوا المطلوب منهم وكان مطلوب منهم الحصول على الثلاث نقاط لأن مصر للمقاصة في أزمة كبيرة جدا".

وتابع "بالطبع الخبرات تلعب دورا هاما وأيضا يوجد فروقات كبيرة، على فتحي هو اللاعب الوحيد صاحب الخبرة في الفريق بالإضافة إلى محمد مسعد الذي شارك في الشوط الثاني أما باقي اللاعبين سنهم صغير ويحاولون الاجتهاد لأن مصر للمقاصة عانى من أزمة كبيرة في نهاية الموسم ولكن في النهاية كرة القدم يوجد بها فروقات كبيرة".

وأضاف "الدور الثاني صعب ولكن كنت أعرف تلك الصعوبة قبل أن أتولى المسؤولية ونعمل بدون يأس طالما هناك أمل ولا يوجد شيء مستحيل والهزيمة قد تجعلنا نعمل بشكل أكبر والقادم يمكن أن يكون أفضل لأن المنافسين لم يبتعدوا كثيرا".

وأتم "يجب أن نحسن من أنفسنا أكثر وعلى اللاعبين أن يعرفون بأنهم يلعبون لفريق كبير وصاحب سمعة مثل مصر للمقاصة".

ويحتل مصر للمقاصة المركز الـ 17 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 14 نقطة وبفارق 5 نقاط عن الإسماعيلي صاحب المركز الـ 15 الغير مؤدي للهبوط.