مواعيد مباريات الأحد 19-6-2022 والقنوات الناقلة – القمة وعلي زين في نهائي الأبطال

الأحد، 19 يونيو 2022 - 10:59

كتب : FilGoal

الزمالك - الأهلي

يوم أحد ناري سيكون في انتظارنا بلفيف من المباريات في مختلف البطولات.

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الأحد، والقنوات الناقلة بمختلف البطولات.

للتعرف على مواعيد كل المباريات من هــــنــــا

أخبار متعلقة
التلفزيون: 20 كاميرا لنقل قمة الدوري.. وأقوى عربة إذاعة خارجية في الشرق الأوسط وكيل فيريرا لـ في الجول: الأهلي لم يتواصل معنا بشكل رسمي.. وموقفه من تدريب الأحمر كيف يدخل الجمهور ملعب مباراة القمة وما هي قائمة الممنوعات مدرب المصري: حسام حسن جعل الجميع أساسيين.. وكلما حاولنا التماسك ضربتنا الإصابات

وتتجه الأنظار نحو قمة الدوري المصري بين الأهلي والزمالك في مباراة مؤجلة من الجولة 20.

ويحتل الزمالك صدارة الدوري برصيد 44 نقطة من 20 مباراة.

بينما يتواجد الأهلي في المركز الثالث برصيد 40 نقطة من 17 مباراة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة والمعلق

وتقام المباراة يوم الأحد 19 يونيو الجاري.

ويُلعب اللقاء على ستاد الأهلي We السلام.

ويبدأ اللقاء في تمام الثامنة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس.

ويعلق على المباراة مدحت شلبي وحاتم بطيشة.

من يصعد للدوري الإسباني؟

سيلعب تينيريفي ضد جيرونا على البطاقة الأخيرة المؤهلة للدوري الإسباني من دوري الدرجة الثانية في التاسعة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1.

فيما يلعب علي زين نجم منتخب مصر لكرة اليد مع فريقه برشلونة الإسباني ضد كيلسي البولندي في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتنقل قناة أون تايم سبورت المباراة في السادسة مساء.

الأهلي الزمالك القمة
نرشح لكم
الكومي: نطالب بعقوبة أمين عمر.. والإسماعيلي قد لا يلعب المباراة المقبلة هشام صلاح: لا أعرف شيئا عن عروض الأهلي والزمالك التلفزيون: 20 كاميرا لنقل قمة الدوري.. وأقوى عربة إذاعة خارجية في الشرق الأوسط وكيل فيريرا لـ في الجول: الأهلي لم يتواصل معنا بشكل رسمي.. وموقفه من تدريب الأحمر عبد ربه: ما حدث مع الطفل إهانة.. كان يجب أن يخوض الاختبارات بقميص الأهلي كريم العراقي: اعتدنا على التعثرات ثم العودة.. والشيخ: أريد تقديم شيء يليق بالمصري مدرب المصري: حسام حسن جعل الجميع أساسيين.. وكلما حاولنا التماسك ضربتنا الإصابات إيطاليا ليست الأولى.. منتخبات أوروبية فاز عليها منتخب مصر
أخر الأخبار
بيلد تكشف كيف تواصل ماني مع ناجلزمان.. وموعد تقديمه لجماهير بايرن 6 دقيقة | الكرة الأوروبية
الكومي: نطالب بعقوبة أمين عمر.. والإسماعيلي قد لا يلعب المباراة المقبلة 26 دقيقة | الكرة المصرية
هشام صلاح: لا أعرف شيئا عن عروض الأهلي والزمالك 27 دقيقة | الكرة المصرية
مواعيد مباريات الأحد 19-6-2022 والقنوات الناقلة – القمة وعلي زين في نهائي الأبطال 35 دقيقة | الكرة المصرية
التلفزيون: 20 كاميرا لنقل قمة الدوري.. وأقوى عربة إذاعة خارجية في الشرق الأوسط 45 دقيقة | الكرة المصرية
وكيل فيريرا لـ في الجول: الأهلي لم يتواصل معنا بشكل رسمي.. وموقفه من تدريب الأحمر 10 ساعة | الكرة المصرية
فيدال: اللعب لـ بوكا جونيورز حلم 10 ساعة | ميركاتو
راشفورد وساكا أكبر الضحايا.. مشروع فيفا واتحاد اللاعبين لمكافحة العنصرية 11 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدرب الأهلي - مستعد لكل شيء.. من هو روي فيتوريا المرشح لخلافة موسيماني 2 الأهلي يفسخ عقد موسيماني بالتراضي.. وسامي قمصان مدربا مؤقتا 3 عواد وأفشة وتريزيجيه رسائل لاعبي مصر إلى إيهاب جلال 4 مدرب الأهلي - قاهر جوارديولا وساعد صلاح.. من هو رودي جارسيا المرشح لخلافة موسيماني