مواعيد مباريات الأحد 19-6-2022 والقنوات الناقلة – القمة وعلي زين في نهائي الأبطال

يوم أحد ناري سيكون في انتظارنا بلفيف من المباريات في مختلف البطولات.

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الأحد، والقنوات الناقلة بمختلف البطولات.

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وتتجه الأنظار نحو قمة الدوري المصري بين الأهلي والزمالك في مباراة مؤجلة من الجولة 20.

ويحتل الزمالك صدارة الدوري برصيد 44 نقطة من 20 مباراة.

بينما يتواجد الأهلي في المركز الثالث برصيد 40 نقطة من 17 مباراة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة والمعلق

وتقام المباراة يوم الأحد 19 يونيو الجاري.

ويُلعب اللقاء على ستاد الأهلي We السلام.

ويبدأ اللقاء في تمام الثامنة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس.

ويعلق على المباراة مدحت شلبي وحاتم بطيشة.

من يصعد للدوري الإسباني؟

سيلعب تينيريفي ضد جيرونا على البطاقة الأخيرة المؤهلة للدوري الإسباني من دوري الدرجة الثانية في التاسعة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1.

فيما يلعب علي زين نجم منتخب مصر لكرة اليد مع فريقه برشلونة الإسباني ضد كيلسي البولندي في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتنقل قناة أون تايم سبورت المباراة في السادسة مساء.