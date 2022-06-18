إيطاليا ليست الأولى.. منتخبات أوروبية فاز عليها منتخب مصر

تحل اليوم ذكرى فوز منتخب مصر على إيطاليا بهدف دون رد عام 2009 في كأس القارات.

نستعرض لكم أبرز المنتخبات الأوروبية التي فاز عليها الفراعنة.

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