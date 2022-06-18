إيطاليا ليست الأولى.. منتخبات أوروبية فاز عليها منتخب مصر

السبت، 18 يونيو 2022 - 23:32

كتب : FilGoal

هدف محمد حمص مع منتخب مصر في إيطاليا

تحل اليوم ذكرى فوز منتخب مصر على إيطاليا بهدف دون رد عام 2009 في كأس القارات.

نستعرض لكم أبرز المنتخبات الأوروبية التي فاز عليها الفراعنة.

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