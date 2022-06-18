151 هدفا بين الأهلي والزمالك.. أبرز أرقام القمة في القرن الحادي والعشرين

السبت، 18 يونيو 2022 - 22:18

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - تصوير مصطفى عميرة

ساعات تفصلنا على القمة رقم 124 بين الأهلي والزمالك، والمباراة رقم 59 في القرن الحادي والعشرين، حيث لعب طرفا قمة الكرة المصرية 58 مباراة في القرن الحالي حتى الآن..

تعرف على أبرز أرقام مواجهات الأهلي والزمالك، قبل انطلاق مواجهة الأسبوع العشرين للدوري المصري الممتاز.

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