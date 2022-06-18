انتهت الدوري - المصري (1) (0) الجونة.. وإنبي (1) (2) فيوتشر
السبت، 18 يونيو 2022 - 18:47
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي المصري ضد الجونة، وفيوتشر ضد إنبي في الجولة 22 من الدوري المصري.
وتبدأ المباراتان في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.
المصري × الجونة
انتهت
ق 88: جووول جريندو يسجل من ركلة جزاء
ق 85: بطاقة صفراء ثانية لمحمد نجيب وطرد لمدافع الجونة.
ق 84: ركلة جزاء محتسبة للمصري بداعي لمسة يد.
ق 65: طرد نور السيد قائد الجونة بعد تدخل على لاعب المصري
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 22: تسديدة من أوستن أموتو يتصدى لها الحارس على مرتين.
ق 7 : إلياس الجلاصي يهدر انفرادا بتسديدة ضعيفة مرت بجوار القائم.
بداية اللقاء
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إنبي × فيوتشر
انتهت
ق 87: محمود جاد يتألق ويتصدى لركلة جزاء أحمد رفعت
ق 85: ركلة جزاء لفيوتشر تحصل على محمد فاروق
ق 82: جووول تقليص الفارق.. دينوبيتر يستغل تخبط دفاع فيوتشر ويسجل الأول
ق 65: محمود جاد يتألق ويتصدى لانفراد أحمد عاطف
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 36: جووول ثاااني.. محمد رضا ينطلق ويسدد كرة أرضية على يمين الحارس
ق 30: تسديدة من عمر كمال تمر بجوار القائم
ق 24: تسديدة من أحمد عاطف يتصدى لها محمود جاد.
ق 9: جووول أووول أحمد رفعت من ركلة جزاء.
ق 7: ركلة جزاء لفيوتشر.
ق 5: الحكم يطالع تقنية الفيديو لاحتساب ركلة جزاء.
بداية اللقاء
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