انتهت الدوري - المصري (1) (0) الجونة.. وإنبي (1) (2) فيوتشر

السبت، 18 يونيو 2022 - 18:47

كتب : FilGoal

فيوتشر - الصور من حساب فيوتشر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي المصري ضد الجونة، وفيوتشر ضد إنبي في الجولة 22 من الدوري المصري.

وتبدأ المباراتان في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

المصري × الجونة

أخبار متعلقة
التشكيل - ثلاثي منتخب مصر يقود فيوتشر.. وفييرا يبدأ مشواره بـ شلبي وإيبوكا في هجوم إنبي التشكيل - أحمد علاء ظهير أيسر المصري.. وبيكيلي أساسي في وسط الجونة الإسماعيلي يكشف لـ في الجول تفاصيل واقعة "طفل الأهلي" في اختبارات الناشئين 8 أسماء لاختيار اثنين.. المرشحون لحمل علم مصر في افتتاح دورة ألعاب البحر المتوسط

انتهت

ق 88: جووول جريندو يسجل من ركلة جزاء

ق 85: بطاقة صفراء ثانية لمحمد نجيب وطرد لمدافع الجونة.

ق 84: ركلة جزاء محتسبة للمصري بداعي لمسة يد.

ق 65: طرد نور السيد قائد الجونة بعد تدخل على لاعب المصري

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 22: تسديدة من أوستن أموتو يتصدى لها الحارس على مرتين.

ق 7 : إلياس الجلاصي يهدر انفرادا بتسديدة ضعيفة مرت بجوار القائم.

بداية اللقاء

تابع دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــا

==

إنبي × فيوتشر

انتهت

ق 87: محمود جاد يتألق ويتصدى لركلة جزاء أحمد رفعت

ق 85: ركلة جزاء لفيوتشر تحصل على محمد فاروق

ق 82: جووول تقليص الفارق.. دينوبيتر يستغل تخبط دفاع فيوتشر ويسجل الأول

ق 65: محمود جاد يتألق ويتصدى لانفراد أحمد عاطف

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 36: جووول ثاااني.. محمد رضا ينطلق ويسدد كرة أرضية على يمين الحارس

ق 30: تسديدة من عمر كمال تمر بجوار القائم

ق 24: تسديدة من أحمد عاطف يتصدى لها محمود جاد.

ق 9: جووول أووول أحمد رفعت من ركلة جزاء.

ق 7: ركلة جزاء لفيوتشر.

ق 5: الحكم يطالع تقنية الفيديو لاحتساب ركلة جزاء.

بداية اللقاء

تابع دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــا

الدوري المصري في الدوري التشكيل المصري إنبي فيوتشر الجونة
نرشح لكم
لقاء البطاقات الحمراء.. حسام حسن يعيد انتصارات المصري في الدوري بفوز مثير على الجونة اتحاد الكرة يعلن موعد المهلة الأخيرة لاستلام طلبات تراخيص الأندية بقيادة خوسيه لويس مونويرا.. طاقم تحكيم إسباني لمباراة الأهلي والزمالك بجانب محمود علاء.. في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الزمالك أمام الأهلي جوسفالدو فيريرا وموعد مع المدرب المؤقت لـ الأهلي التشكيل - ثلاثي هجومي لـ الاتحاد أمام المقاصة قائمة الزمالك - عودة ثلاثي منتخب مصر.. وسبعة غيابات أمام الأهلي الأهلي يرد على بيان وزارة الرياضة ضد اتحاد الكرة
أخر الأخبار
لقاء البطاقات الحمراء.. حسام حسن يعيد انتصارات المصري في الدوري بفوز مثير على الجونة 17 دقيقة | الكرة المصرية
اتحاد الكرة يعلن موعد المهلة الأخيرة لاستلام طلبات تراخيص الأندية 36 دقيقة | الكرة المصرية
بقيادة خوسيه لويس مونويرا.. طاقم تحكيم إسباني لمباراة الأهلي والزمالك 38 دقيقة | الكرة المصرية
بجانب محمود علاء.. في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الزمالك أمام الأهلي 42 دقيقة | الكرة المصرية
جوسفالدو فيريرا وموعد مع المدرب المؤقت لـ الأهلي 48 دقيقة | الكرة المصرية
التشكيل - ثلاثي هجومي لـ الاتحاد أمام المقاصة 55 دقيقة | الكرة المصرية
قائمة الزمالك - عودة ثلاثي منتخب مصر.. وسبعة غيابات أمام الأهلي ساعة | الكرة المصرية
كرة يد - بمشاركة علي زين.. برشلونة إلى نهائي دوري أبطال أوروبا ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدرب الأهلي - مستعد لكل شيء.. من هو روي فيتوريا المرشح لخلافة موسيماني 2 الأهلي يفسخ عقد موسيماني بالتراضي.. وسامي قمصان مدربا مؤقتا 3 عواد وأفشة وتريزيجيه رسائل لاعبي مصر إلى إيهاب جلال 4 مدرب الأهلي - قاهر جوارديولا وساعد صلاح.. من هو رودي جارسيا المرشح لخلافة موسيماني