انتهت الدوري - المصري (1) (0) الجونة.. وإنبي (1) (2) فيوتشر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي المصري ضد الجونة، وفيوتشر ضد إنبي في الجولة 22 من الدوري المصري.

وتبدأ المباراتان في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

المصري × الجونة

انتهت

ق 88: جووول جريندو يسجل من ركلة جزاء

ق 85: بطاقة صفراء ثانية لمحمد نجيب وطرد لمدافع الجونة.

ق 84: ركلة جزاء محتسبة للمصري بداعي لمسة يد.

ق 65: طرد نور السيد قائد الجونة بعد تدخل على لاعب المصري

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 22: تسديدة من أوستن أموتو يتصدى لها الحارس على مرتين.

ق 7 : إلياس الجلاصي يهدر انفرادا بتسديدة ضعيفة مرت بجوار القائم.

بداية اللقاء

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إنبي × فيوتشر

انتهت

ق 87: محمود جاد يتألق ويتصدى لركلة جزاء أحمد رفعت

ق 85: ركلة جزاء لفيوتشر تحصل على محمد فاروق

ق 82: جووول تقليص الفارق.. دينوبيتر يستغل تخبط دفاع فيوتشر ويسجل الأول

ق 65: محمود جاد يتألق ويتصدى لانفراد أحمد عاطف

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 36: جووول ثاااني.. محمد رضا ينطلق ويسدد كرة أرضية على يمين الحارس

ق 30: تسديدة من عمر كمال تمر بجوار القائم

ق 24: تسديدة من أحمد عاطف يتصدى لها محمود جاد.

ق 9: جووول أووول أحمد رفعت من ركلة جزاء.

ق 7: ركلة جزاء لفيوتشر.

ق 5: الحكم يطالع تقنية الفيديو لاحتساب ركلة جزاء.

بداية اللقاء

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