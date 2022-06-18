التشكيل - ثلاثي منتخب مصر يقود فيوتشر.. وفييرا يبدأ مشواره بـ شلبي وإيبوكا في هجوم إنبي

السبت، 18 يونيو 2022 - 18:37

كتب : FilGoal

فيوتشر - الصور من حساب فيوتشر

دفع البرازيلي جورفان فييرا المدير الفني الجديد لـ إنبي بمصطفى شلبي وجون إيبوكا في هجوم الفريق بمباراته الأولى بالدوري المصري خلفا لحلمي طولان أمام فيوتشر.

فيما يبدأ ثلاثي منتخب مصر، أحمد رفعت وأحمد عاطف وعمر كمال عبد الواحد في تشكيل فيوتشر في مواجهة إنبي بالجولة 22 من الدوري المصري.

تشكيل إنبي

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حراسة المرمى: محمود جاد

الدفاع: مصطفى دويدار – إبراهيم يحيى – خالد رضا – علي فوزي

الوسط: مؤمن راضي – صلاح ريكو – محمد شريف حتحوت

الهجوم: مصطفى شلبي – جون إيبوكا – مصطفى شكشك

تشكيل فيوتشر

حراسة المرمى: محمود جنش

الدفاع: جوزيف جوناثان - محمود مرعي – سعد سمير - عمر كمال عبد الواحد

الوسط: كريم نيدفيد – محمد رضا - غنام محمد

أمامهما: محمد فاروق – أحمد رفعت – أحمد عاطف

ويحتل فيوتشر المركز الرابع برصيد 36 نقطة من 21 مباراة.

فيما يحتل الفريق البترولي المركز التاسع برصيد 29 نقطة من 21 مباراة.

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