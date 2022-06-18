تعرف على موقف لاعبين تحوم الشكوك حول مشاركتهم في قمة الأهلي والزمالك

يستضيف الأهلي غريمه الزمالك يوم الأحد المقبل في مباراة القمة المؤجلة من الجولة 20 من الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام باستاد الأهلي we السلام.

الزمالك استعاد خدمات الثنائي حمزة المثلوثي ومحمد عبدالغني بعد تماثلهما للشفاء من الإصابة بكاحل القدم ولكن فرص الثلاثي محمد أبو جبل وأحمد فتوح وحازم إمام تبدو ضعيفة في اللحاق بمباراة القمة.

في المقابل استعاد الأهلي خدمات حمدي فتحي بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها مع المنتخب وشارك بالتدريبات الجماعية.

اختبار طبي سيحسم موقف أليو ديانج إذ يرفض الجهاز الفني بقيادة سامي قمصان المغامرة باللاعب المالي.

إليكم موقف اللاعبين الذين تحوم الشكوك حول مشاركتهم في مباراة القمة.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة من 20 مباراة بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 40 نقطة من 17 مباراة.