مواعيد مباريات اليوم السبت 18-6-2022 والقنوات الناقلة.. الدوري المصري ونصف نهائي أبطال أوروبا لكرة اليد

السبت، 18 يونيو 2022 - 10:43

كتب : FilGoal

النادي المصري

يشهد اليوم السبت 18-6-2022 استكمال مباريات الجولة 22 من مسابقة الدوري المصري.

ويستضيف الاتحاد منافسه مصر المقاصة على استاد الأسكندرية في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس.

بينما يحل فاركو ضيفا على المصري الساعة السابعة على استاد برج العرب وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

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فيما يلعب إنبي ضد فيوتشر في تمام الساعة السابعة أيضا على استاد بتروسبورت وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 3.

في المقابل يواجه فيزبريم المجري منافسه ڤيف كيلسي البولندي ضمن نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة اليد في تمام الساعة الثالثة والربع مساء.

فيما يلعب برشلونة ضد كييل الألماني في نصف النهائي الآخر في تمام الساعة السادسة مساء

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فيزبريم يضم بين صفوفه النجم المصري يحيى خالد فيما يحمل علي زين قميص برشلونة.

وتأهل فريق برشلونة لكرة اليد إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما فاز على فلينسبورج الألماني في ربع النهائي.

فيما تأهل فيزبريم المجري لـ نصف النهائي بعد التفوق على ألبورج الدنماركي.

الدوري المصري يحيى خالد علي زين
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