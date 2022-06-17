انتهت في الدوري المصري – الإسماعيلي (0) - (0) المقاولون.. سيراميكا (1) - (1) فاركو.. التعادل يحكم

يستضيف الإسماعيلي منافسه المقاولون العرب ضمن افتتاح الجولة 22 من الدوري المصري.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة فيما يتواجد المقاولون العرب في المركز الـ15 بالرصيد ذاته.

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ق90+6 مطالبة من لاعبي الإسماعيلي باحتساب ركلة جزاء بع اصطدام الكرة في يد محمدس مير لاعب المقاولون لكن حكم المباراة طالب باستمرار اللعب

ق90+5 تسديدة قوية من أحمد علي مرت أعلى مرمى الإسماعيلي.

ق90+3 عبد الرحمن مجدي ينطلق ويرسل عرضية خطيرة في منطقة جزاء الإسماعيلي لكن الكرة مرت بسلام على مرمى المقاولون العرب.

ق88 أحمد مدبولي يتوغل من الجهة اليسرى ويرسل عرضية خطيرة ينقذها دفاع المقاولون.

ق82 حسن شاهين ينقذ هدف مؤكد بعد تسديدة قوية من أحمد مصطفى لاعب الإسماعيلي.

ق80 تسديدة خطيرة من عبدالرحمن مجدي من خارج منطقة الجزاء لكنها مرت أعلى مرمى المقاولون العرب.

ق75 محمد الشامي يرسل كرة عرضية خطيرة لكن محمود عزت يبعدها عن مرمى المقاولون.

ق63 أرسل أحمد مدبولي عرضية بمنطقة جزاء المقاولون قابلها احمد مصطفى بضربة رأسية وصلت بسهولة لحسن شاهين.

ق52 محمود عزت مدافع المقاولون العرب يبعد عرضية خطيرة من الإسماعيلي بضربة رأسية.

ق46 تسديدة قوية من أحمد مدبولي يتصدى لها حسن شاهين حارس مرمى المقاولون العرب.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق35 باسم علي ينقذ هجمة خطيرة للإسماعيلي ويبعد الكرة من أمام حسن شاهين حارس المقاولون.

ق13 احمد مدبولي يمرر تمريرة بينية لوجيه عبدالحكيم أمام مرمى المقاولون لكن حسن شاهين أنقذ الكرة ببراعة.

ق8 باهر المحمدي ينقذ فرصة خطيرة للمقاولون العرب بعدما تصدى لعرضية كريم مصطفى وحولها إلى ركلة ركنية.

ق2 الموريتاني ممادو نياس مهاجم المقاولون العرب يهدر فرصة هدف مؤكدة بعد انفراده بحارس الغسماعيلي محمد فوزي لكن كرته تحولت إلى ركنية.

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يلعب سيراميكا كليوباترا ضد فاركو في مباراة قوية ضمن الجولة 22 من الدوري المصري.

ويدخل سيراميكا المباراة في المركز العاشر برصيد 25 نقطة فيما يتواجد فاركو بالمركز الثامن برصيد 29 نقطة.

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ق90 تبادل السيطرة على الكرة في وسط الملعب بين الفريقين.

ق83 عرضية خطيرة من محمد إبراهيم لاعب سيراميكا ينقذها محمد صبحي حارس مرمى فاركو

ق78 ضغط متواصل من نادي فاركو على مرمى سيراميكا كليوباترا ولكن دون خطورة حقيقية.

ق72 محمد إبراهيم ينفذ ضربة ثابتة من على حدودو منطقة جزاء فاركو لكنه تسديدته مرت بعيدا.

ق54 تسديدة قوية من باسم مرسي تعلو مرمى محمد صبحي حارس مرمى فاركو.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق40 تسديدة قوية من محمود حمادة لاعب فاركو تمر بجوار مرمى سيراميكا.

ق24 شادي حسين يسجل هدف التعادل لسيراميكا من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة بينية من محمد إبراهيم.

ق15 أحمد عبدالعزيز مودي يسجل الهدف الأول لفاركو من ركلة جزاء.

ق10 محمد إبراهيم يمرر كرة خطيرة لباسم مرسي لكن مهاجم سيراميكا كان في موقف تسلل

ق6 رأسية خطيرة من عبدالله بكري مدافع فاركو ينقذها عامر حسين حارس مرمى سيراميكا.

انطلاق المباراة