NBA - كيري يفي بوعده.. جولدن ستيت واريورز بطل العالم ويحصد اللقب السابع من قلب بوسطن

الجمعة، 17 يونيو 2022 - 10:53

كتب : عمرو عبد المنعم

NBA - جولدن ستيت واريورز

توج فريق جولدن ستيت واريورز بلقب دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA لموسم 2021/2022 بعد التغلب على بوسطن سيلتيكس.

وفاز جولدن ستيت على بوسطن بنتيجة 4-2 في عدد المباريات، ليتوج بلقب البطولة الغائب عنه منذ عام 2018.

وتغلب جولدن ستيت على بوسطن في ملعبه ووسط جماهيره في المباراة السادسة بين الفريقين، ليحتفل رفاق ستيفن كيري باللقب في قلب صالة تي دي جاردن معقل الفريق الأخضر.

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وبذلك يحصد جولدن ستيت اللقب السابع في تاريخه، ليحتل المركز الثالث في قائمة أكثر الفرق التي توجت ببطولة NBA خلف لوس أنجلوس ليكرز وبوسطن سيلتيكس، ولكل منهما 17 لقبا.

ويعد هذا اللقب هو الرابع للجيل التاريخي لجولدن ستيت الذي خاض النهائي 6 مرات في آخر 8 سنوات.

وأوفى ستيفن كيري أسطورة وقائد جولدن ستيت بوعده الذي قاله عندما ودع فريقه البطولة في الموسم الماضي دون أن يصل إلى الأدوار الإقصائية.

ليرسل كيري رسالة تحذير إلى جميع فرق الدوري قائلا: "لن تحبوا أن تلعبوا ضدنا في الموسم المقبل".

وحصد كيري نجم المباراة جائزة أفضل لاعب في نهائي الدوري FMVP للمرة الأولى في مسيرته.

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ويعد هذا اللقب الرابع لكل من ستيفن كيري وكلاي تومسون وأندري إيجودالا ودريموند جرين نجوم الجيل الذهبي الحالي لجولدن ستيت.

وغاب جولدن ستيت عن النهائي في الموسمين الماضيين، وخسر قبلهما النهائي أمام تورنتو رابترز.

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ليعود المحاربون بقوة ويحصدون لقب NBA للمرة الرابعة خلال 8 سنوات، والسابعة في تاريخ الفريق.

وبدأ جولدن ستيت الأدوار الإقصائية بالفوز على دينفر ناجيتس بنتيجة 4-1، ثم تغلب على ممفيس جريزليس بنتيجة 4-2، وفي نهائي القسم الغربي فاز على دالاس مافريكس 4-1.

قبل أن يصل إلى النهائي ويفوز على بوسطن سيلتيكس بطل الشرق بنتيجة 4-2.

وهو اللقب الرابع أيضا للمدرب ستيف كيير مع فريقه جولدن ستيت.

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