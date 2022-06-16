تعرف على قرارات اتحاد الكرة عقب اجتماعه مع وزير الرياضة

الخميس، 16 يونيو 2022 - 23:09

كتب : محمود حمدي

حازم إمام

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عدد من القرارات عقب الاجتماع مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

توجيه الشكر لإيهاب جلال وجهازه والتفاوض مع مدير فني أجنبي لقيادة الفريق الأول جاء ضمن أبرز القرارات.

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