تعرف على قرارات اتحاد الكرة عقب اجتماعه مع وزير الرياضة

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عدد من القرارات عقب الاجتماع مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

توجيه الشكر لإيهاب جلال وجهازه والتفاوض مع مدير فني أجنبي لقيادة الفريق الأول جاء ضمن أبرز القرارات.

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