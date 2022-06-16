على رأسهم الجوهري.. 6 قيادات فنية لـ منتخب مصر غادروا المنصب ثم عادوا إليه

قال حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة إن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر ضمن قائمة المرشحين لتدريب المنتخب، رغم أنه لم يتواصل معه مباشرة.

وتولى كيروش قيادة مصر في سبتمبر 2021، وحقق معه المركز الثالث في كأس العرب، والمركز الثاني في كأس أمم إفريقيا، ولكنه أخفق في التأهل إلى كأس العالم، ليرحل في مارس الماضي.

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