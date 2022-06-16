انتهت - مؤتمر اتحاد الكرة: توجيه الشكر لإيهاب جلال.. وموقف المدير الفني لاتحاد الكرة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمؤتمر اتحاد الكرة المصري عقب نهاية اجتماعه.

نهاية المؤتمر.

6:00: حازم إمام: قلت أنا وبركات أن عمل فينجادا جيد لكن لم يتم الصبر عليه، لديه برامج لمنتخبات الشباب وأرسلنا عمله، ونريد عدم تكرار الأخطاء.

5:57: حازم إمام: فكرة أن نهد مع أول خسارة، لدينا السلبيات لكن هناك إيجابيات، أنا ضد التعميم بشكل كامل ولا يجب أن نقول أن المنظومة بأكملها فاسدة، بالتأكيد لدينا شيء إيجابي.

5:54: حازم إمام: أخطأنا ونعتذر للجماهير وإذا لم نفعل ذلك فكأننا لا نعيش معكم، وقلنا للوزير إننا نريد إصلاح الأمور والبدء من البنية التحتية.

5:52: حازم إمام: أي كادر أجنبي سيتواجد معه مصريين من أجل التعلم منه ونريد تطوير الكرة المصرية رياضيا.

5:50: حازم إمام: فكرة المدير الفني لاتحاد الكرة بدأت مع الراحل محمود الجوهري وترك منصبه لأنه شعر بأن لا أحد يستمع له، نريد من يأتي ليفيد الكرة المصرية وسنعطيه كل الصلاحيات، وهو مسؤول عن كل الفنيات والبطولات واللاعبين والمدربين وحتى الناشئين واكتشاف المواهب.

5:49: حازم إمام: إيهاب جلال له كل الاحترام والتقدير ولن يحدث بيننا أي خلاف وكل ما يريده سنحققه له.

5:45: حازم إمام: معظم الدول الإفريقية ليس لديها دوريات ناشئين، يعتمدون على الاختبارات ولذلك خروج اللاعبين للاحتراف يكون سهلا لأن لاعبيهم ليسوا مرتبطين بالأندية، وسنحاول إيجاد حلولا.

5:41: حازم إمام: كنت أريد الإبقاء على إيهاب جلال لكن مع الضغوط المستمرة من كل الجهات سيكون رحيله أفضل له، هل تعرض أحد في آخر 10 أيام لهذا الضغط؟

5:40: حازم إمام: لا تتخيلوا عدد الأسماء التي تريد تدريب منتخب مصر، منها الكبير في السن والمدربين الواعدين ونتمنى اختيار الأفضل

5:38 حازم إمام: تم توجيه الشكر للجهاز الفني بالكامل لمنتخب مصر.

5:37 حازم إمام: سننتظر نتائج تحقيقات وزارة الرياضة لحين اتخاذ القرارات.

5:36 حازم إمام: لا يوجد جديد بشأن وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة.

5:35 حازم إمام: كيروش مديرا فنيا لمنتخب مصر؟ احترم البرتغالي جدا وبعد رحيله تحدث البعض عن أسلوب لعبه الدفاعي والآخرون قدروا ما قدمه، لم أتحدث معه على المستوى الشخصي، واسمه من ضمن المرشحين لتدريب منتخب مصر.

5:34: حازم إمام: سيتم تفعيل دوري أكاديميات كرة القدم وأن تصبح تحت إشراف اتحاد الكرة.

5:33 حازم إمام: سيتواجد مساعدين مصريين لكل الأجانب سواء مدربين أو خبراء.

5:31: حازم إمام: سيتم تعيين مدير تطوير أجنبي للجنة التحكيم بدءا من الموسم المقبل وقد يتواجد بنهاية الموسم الجاري، وكل الشكر لعصام عبد الفتاح والذي سيعاون الخبير الأجنبي في تجربته المقبلة، ولن أطرح اسمه لحين إتمام التعاقد معه.

5:30: حازم إمام: سيتم تعيين مدير فني أجنبي للمنتخب الأولمبي.

5:30: حازم إمام: سنعمل على إعادة حصول المدربين المصريين على شهادات تدريبية معتمدة بعد توقف الأمر لعدة سنوات.

5:28: حازم إمام: سنعمل على تعيين مدير فني أجنبي لاتحاد الكرة لتطوير الكرة المصرية، وسيكون عمل في أندية كبيرة أوروبية وقادر على تطوير الشباب والقطاع الرياضي.

5:26: حازم إمام: توجيه الشكر لإيهاب جلال ونتمنى له التوفيق بعد الفترة الماضية، والتوجه لمدير فني أجنبي والكثيرون يرغبون في تولي مهمة تدريب المنتخب.

5:26 حازم إمام: نشكر وزير الرياضة ونتمنى مساندة الجميع والكرة المصرية.

5:25 حازم إمام: سنعالج النتائج غير المرجوة التي مرت بها الكرة المصرية في الفترة الماضية.

بداية المؤتمر