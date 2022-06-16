اختبر معلوماتك - في عيد ميلاده الـ 55.. هل تعرف يورجن كلوب جيدا؟

الخميس، 16 يونيو 2022 - 14:46

كتب : FilGoal

يورجن كلوب

هل تابعت مسيرة يورجن كلوب مدرب ليفربول جيدا؟

المدرب الألماني الأبرز في العالم في السنوات الأخيرة، أتم عامه الـ55.

اختبر معلوماتك.. ونافس أصدقائك.

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ليفربول يورجن كلوب
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