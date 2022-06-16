معسكر مغلق لـ الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك.. جاهزية متولي وعودة أشرف وأفشة

يدخل فريق الأهلي معسكرا مغلقا غدا الجمعة استعدادا لمباراة الزمالك مساء الأحد المقبل.

محمود متولي النادي : الأهلي الأهلي

ويستضيف الأهلي فريق الزمالك على ملعب الأهلي we السلام ضمن منافسات الجولة 20 من بطولة الدوري.

وواصل فريق الأهلي تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش بدون راحة بعد الفوز على إيسترن كومباني بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة المؤجلة من الجولة 14.

وشارك محمود متولي لاعب الفريق في مران اليوم ليؤكد جاهزيته بعد شكوى عضلية خفيفة خلال مشاركته أمام إيسترن كومباني.

وبدأ متولي أمس الأربعاء أمام إيسترن كومباني أساسيا للمرة الأولى له مع الأهلي منذ مواجهة أسوان في 17 أغسطس 2020.

كما شهد مران اليوم الخميس مشاركة الثنائي محمد مجدي أفشة وأيمن أشرف بعد عودته من المنتخب.

وينتظم اللاعبون الدوليون بالكامل في تدريبات الأهلي غدا الجمعة.

ورفع الأهلي رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثالث من 17 مباراة وبفارق 4 نقاط عن الزمالك المتصدر والذي خاض ثلاث مباريات زائدة.