تعويذة متولي وربيعة ولقاء أول تاريخيا في أبرز أرقام فوز الأهلي على إيسترن كومباني
الأربعاء، 15 يونيو 2022 - 23:59
كتب : FilGoal
حقق الأهلي عدة أرقام مهمة بانتصاره على إيسترن كومباني. الأهلي تغلب على إيسترن كومباني بأربعة أهداف مقابل هدف.
طالع أبرز أرقام المباراة من هـــنــــا
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