تعويذة متولي وربيعة ولقاء أول تاريخيا في أبرز أرقام فوز الأهلي على إيسترن كومباني

الأربعاء، 15 يونيو 2022 - 23:59

كتب : FilGoal

الأهلي - مصطفى شوبير

حقق الأهلي عدة أرقام مهمة بانتصاره على إيسترن كومباني. الأهلي تغلب على إيسترن كومباني بأربعة أهداف مقابل هدف.

طالع أبرز أرقام المباراة من هـــنــــا

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