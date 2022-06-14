انتهت دوري الأمم الأوروبية - ألمانيا (5) (2) إيطاليا.. فوز تاريخي

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 - 20:38

كتب : FilGoal

إيطاليا - ألمانيا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ألمانيا وإيطاليا في الجولة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية.

ويتصدر بطل أوروبا الترتيب برصيد 5 نقاط، بينما يحتل منتخب ألمانيا المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

ويلتقي في نفس التوقيت منتخبا المجر وإنجلترا.

أخبار متعلقة
دوري الأمم - كرواتيا تعقد حسابات فرنسا بالفوز الرسمي الأول بعد 24 عاما دوري الأمم الأوروبية - سجل هدفين وصنع الثالث.. هالاند يقود النرويج للفوز على السويد دوري الأمم الأوروبية - إيطاليا تتعادل سلبيا مع إنجلترا.. ورقم قياسي يحدث لأول مرة في تاريخ ألمانيا دوري الأمم الأوروبية - إسبانيا تقفز للصدارة.. والبرتغال تخسر بأسرع هدف منذ 56 عاما

طالع المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــا.

--

انتهت

ق 90+4: جوول باستوني والثاني لإيطاليا

ق 78: ويلفريد جنونتو يقلص الفارق

ق 69: فيرنر يسجل الخامس

ق 68: فيرنر يسجل الرابع

ق 51: توماس مولر يسجل الثالث لألمانيا

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+4: جوندوجان يضيف الثاني من ركلة جزاء

ق 11: جوشوا كيميتش يسجل الهدف الأول لمنتخب ألمانيا

بداية اللقاء

إيطاليا ألمانيا دوري الأمم الأوروبية
نرشح لكم
بعد اكتمال المتأهلين.. تعرف على مجموعات كأس العالم 2022 تعرف على جميع المتأهلين إلى كأس العالم 2022 موعد بداية الموسم الجديد من الدوري الإسباني 22-23.. وإعلان جدول المباريات خلال شهر.. بوردو يهبط من الدرجة الأولى للثالثة في الدوري الفرنسي التشكيل - فيرنر يقود هجوم ألمانيا.. ومانشيني يواصل الاعتماد على شباب إيطاليا التشكيل - بوين يواصل المشاركة دوليا ويدعم هجوم إنجلترا أمام المجر بمشاركة مروان صلاح.. بايرن يتعادل سلبيا مع شباب فلامنجو كورييري ديلو سبورت: لوكاكو يصر على العودة إلى إنتر
أخر الأخبار
بعد اكتمال المتأهلين.. تعرف على مجموعات كأس العالم 2022 14 دقيقة | الكرة الأوروبية
عبد العال لـ في الجول: ملتزمون بخطاب رابطة الأندية بشأن مواجهة الأهلي.. وسنرى ما سيحدث مع ديانج 27 دقيقة | الكرة المصرية
للمرة الثانية.. الكويتي بدر المطوع يصبح عميد لاعبي العالم 42 دقيقة | آسيا
الإسماعيلي يستعيد خدمات عبد الرحمن مجدي 46 دقيقة | الكرة المصرية
تعرف على جميع المتأهلين إلى كأس العالم 2022 59 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعد رحيل موسيماني وطولان.. تعرف على أقدم مدربي الدوري المصري حتى الآن ساعة | الكرة المصرية
إنجاز غير مسبوق.. كوستاريكا آخر المتأهلين إلى كأس العالم بهدف كامبل ساعة | أمريكا
مدرب جنوب إفريقيا: أشعر بالإحباط من موسيماني.. وبيرسي تاو لم ينجح مع الأهلي ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يفسخ عقد موسيماني بالتراضي.. وسامي قمصان مدربا مؤقتا 2 عواد وأفشة وتريزيجيه. رسائل لاعبي مصر إلى إيهاب جلال 3 في الجول يكشف كواليس رحيل موسيماني عن الأهلي في 7 نقاط 4 في الجول يكشف كواليس اجتماع اتحاد الكرة الطارئ.. مصير إيهاب جلال وودية كوريا