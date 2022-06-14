التشكيل - فيرنر يقود هجوم ألمانيا.. ومانشيني يواصل الاعتماد على شباب إيطاليا

يقود تيمو فيرنر هجوم ألمانيا، ويبدأ جياكومو راسبادوري في هجوم إيطاليا ضمن مواجهات الجولة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية 2022-23 على ملعب بوروسيا بارك.

ويشارك يوناس هوفمان في وسط الناسيونال مانشافت بعدما سجل ضد إنجلترا والمجر.

ويواصل روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا الاعتماد على الشباب.

ويخوض ويلفريد جنونتو (18 عاما) مباراته الدولية الرابعة، بعدما بدأ لأول مرة مع الأتزوري في الجولة الأولى وصنع هدفا.

وجاء تشكيل ألمانيا:

حراسة المرمى: مانويل نوير

الدفاع: دافيد راوم - أنطونيو روديجر – نيكلاس سوله – لوكاس كلوسترمان

الوسط: جوشوا كيميتش – يوناس هوفمان – إلكاي جوندوجان

الهجوم: ليروي ساني – تيمو فيرنر – توماس مولر

وجاء تشكيل إيطاليا:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما

الدفاع: دافيدي كالابريا – جانليوكا مانشيني – أليساندرو باستوني – ليوناردو سبيناتزولا

الوسط: دافيدي فيراتسي – براين كريستانتي – نيكولو باريلا

الهجوم: ماتيو بوليتانو – جياكومو راسبادوري – ويلفريد جنونتو

ويتصدر بطل أوروبا الترتيب برصيد 5 نقاط، بينما يحتل منتخب ألمانيا المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

ويلتقي في نفس التوقيت منتخبا المجر وإنجلترا.