التشكيل - فيرنر يقود هجوم ألمانيا.. ومانشيني يواصل الاعتماد على شباب إيطاليا

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 - 19:53

كتب : FilGoal

إيطاليا - ألمانيا

يقود تيمو فيرنر هجوم ألمانيا، ويبدأ جياكومو راسبادوري في هجوم إيطاليا ضمن مواجهات الجولة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية 2022-23 على ملعب بوروسيا بارك.

ويشارك يوناس هوفمان في وسط الناسيونال مانشافت بعدما سجل ضد إنجلترا والمجر.

ويواصل روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا الاعتماد على الشباب.

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ويخوض ويلفريد جنونتو (18 عاما) مباراته الدولية الرابعة، بعدما بدأ لأول مرة مع الأتزوري في الجولة الأولى وصنع هدفا.

وجاء تشكيل ألمانيا:

حراسة المرمى: مانويل نوير

الدفاع: دافيد راوم - أنطونيو روديجر – نيكلاس سوله – لوكاس كلوسترمان

الوسط: جوشوا كيميتش – يوناس هوفمان – إلكاي جوندوجان

الهجوم: ليروي ساني – تيمو فيرنر – توماس مولر

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وجاء تشكيل إيطاليا:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما

الدفاع: دافيدي كالابريا – جانليوكا مانشيني – أليساندرو باستوني – ليوناردو سبيناتزولا

الوسط: دافيدي فيراتسي – براين كريستانتي – نيكولو باريلا

الهجوم: ماتيو بوليتانو – جياكومو راسبادوري – ويلفريد جنونتو

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ويتصدر بطل أوروبا الترتيب برصيد 5 نقاط، بينما يحتل منتخب ألمانيا المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

ويلتقي في نفس التوقيت منتخبا المجر وإنجلترا.

إيطاليا ألمانيا دوري الأمم الأوروبية
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